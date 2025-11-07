Ajax is in de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga uitgekomen bij Philippe Clement, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische trainer zit zonder baan sinds zijn ontslag bij Rangers FC. Er staan nog geen gesprekken gepland tussen Ajax en Clement. Wel hebben de Amsterdammers navraag gedaan bij zijn entourage.

Ajax nam donderdag na ruim vijf maanden afscheid van Heitinga. De oefenmeester was de opvolger van Francesco Farioli, maar de resultaten en het spel waren niet naar wens. Daardoor kwam de trainer steeds verder onder druk te staan. Uiteindelijk werd Louis van Gaal om advies gevraagd en stelde hij dat het beter was om Heitinga te ontslaan.

Volgens Het Laatste Nieuws is Ajax nu uitgekomen bij Clement als mogelijke opvolger van Heitinga, maar staan er nog geen gesprekken gepland, zo melden bronnen aan de krant. De Belg geldt op dit moment namelijk niet als de topkandidaat. Ajax hoopt namelijk nog altijd Erik ten Hag te kunnen verleiden om terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax en Ten Hag er niet uitkomen, prijkt Clement hoog op het lijstje.

Clement zit op dit moment zonder club, nadat hij in februari van dit jaar werd ontslagen bij Rangers FC. De Belg is in totaal zo'n anderhalf jaar trainer geweest bij de Schotse topclub. Eerder was Clement werkzaam bij Waasland-Beveren, KRC Genk, Club Brugge en AS Monaco.