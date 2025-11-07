Live voetbal 1

Ajax richt vizier op Clement als opvolger van Heitinga, Ten Hag blijft topkandidaat

Philippe Clement met op de achtergrond het logo van Ajax en de ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 november 2025, 17:16   Bijgewerkt: 17:46

Ajax is in de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga uitgekomen bij Philippe Clement, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische trainer zit zonder baan sinds zijn ontslag bij Rangers FC. Er staan nog geen gesprekken gepland tussen Ajax en Clement. Wel hebben de Amsterdammers navraag gedaan bij zijn entourage.

Ajax nam donderdag na ruim vijf maanden afscheid van Heitinga. De oefenmeester was de opvolger van Francesco Farioli, maar de resultaten en het spel waren niet naar wens. Daardoor kwam de trainer steeds verder onder druk te staan. Uiteindelijk werd Louis van Gaal om advies gevraagd en stelde hij dat het beter was om Heitinga te ontslaan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Het Laatste Nieuws is Ajax nu uitgekomen bij Clement als mogelijke opvolger van Heitinga, maar staan er nog geen gesprekken gepland, zo melden bronnen aan de krant. De Belg geldt op dit moment namelijk niet als de topkandidaat. Ajax hoopt namelijk nog altijd Erik ten Hag te kunnen verleiden om terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax en Ten Hag er niet uitkomen, prijkt Clement hoog op het lijstje.

Clement zit op dit moment zonder club, nadat hij in februari van dit jaar werd ontslagen bij Rangers FC. De Belg is in totaal zo'n anderhalf jaar trainer geweest bij de Schotse topclub. Eerder was Clement werkzaam bij Waasland-Beveren, KRC Genk, Club Brugge en AS Monaco.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stuttgart - Feyenoord René van der Gijp

Van der Gijp komt met sombere boodschap voor Ajax: ‘Heb je Feyenoord net zien spelen?

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
John Heitinga

Alex Kroes: 'Heitinga boos na ontslag bij Ajax'

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
Kieft kraakt aanstelling Heitinga en Keizer: ‘Dat is hoogmoed van Alex Kroes’

Alex Kroes geeft toelichting op ontslag Heitinga en gesprek met Ten Hag

  • Gisteren, 22:12
  • Gisteren, 22:12
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
12deman
676 Reacties
131 Dagen lid
569 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is de enige haalbare,…,de Boer doet het voor niks, althans zijn vrouw betaald Ajax om em te nemen. Mag voor mij allemaal gebeuren. Wat ik niet wil is dat ze gaan opleiden en succesvol verkopen , sporadisch kopen onder de 10mln, strategisch beleid maken en geen verlies maken. Dat doen wij namelijk al, Ajax grote bek Ego’s en er echt geen flikker van kunnen op alle facetten van een BVO

Willemklein1950
139 Reacties
617 Dagen lid
1.076 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien iets te licht voor deze baan ? Rijtje clubs dat hij getraind heeft niet indrukwekkend toch. Mvg Willem Klein

Arena
1.335 Reacties
88 Dagen lid
3.013 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Indrukwekkend niet nee, maar hij heeft het ook weer niet heel slecht gedaan. Overigens zie ik liever Frank de Boer, ten Hag of Pastoor komen.

Willemklein1950
139 Reacties
617 Dagen lid
1.076 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Denk dat Frank de Boer een mooie optie voor Ajax zal zijn, als hij in wil stappen tenminste. Andere twee iets mindere opties in mijn ogen. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
676 Reacties
131 Dagen lid
569 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is de enige haalbare,…,de Boer doet het voor niks, althans zijn vrouw betaald Ajax om em te nemen. Mag voor mij allemaal gebeuren. Wat ik niet wil is dat ze gaan opleiden en succesvol verkopen , sporadisch kopen onder de 10mln, strategisch beleid maken en geen verlies maken. Dat doen wij namelijk al, Ajax grote bek Ego’s en er echt geen flikker van kunnen op alle facetten van een BVO

Willemklein1950
139 Reacties
617 Dagen lid
1.076 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien iets te licht voor deze baan ? Rijtje clubs dat hij getraind heeft niet indrukwekkend toch. Mvg Willem Klein

Arena
1.335 Reacties
88 Dagen lid
3.013 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Indrukwekkend niet nee, maar hij heeft het ook weer niet heel slecht gedaan. Overigens zie ik liever Frank de Boer, ten Hag of Pastoor komen.

Willemklein1950
139 Reacties
617 Dagen lid
1.076 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Denk dat Frank de Boer een mooie optie voor Ajax zal zijn, als hij in wil stappen tenminste. Andere twee iets mindere opties in mijn ogen. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel