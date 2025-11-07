Mike Verweij is verbaasd door het feit dat Alex Kroes zijn functie als technisch directeur van Ajax enkel ter beschikking heeft gesteld, zo zegt hij in Kick-off. De bestuurder lijkt daardoor ook komende winter nog verantwoordelijk voor het transferbeleid te zijn, terwijl hij daar afgelopen zomer juist opzichtig heeft gefaald.

Ajax nam donderdag afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer. Kroes verbond onlangs in een interview zijn lot aan dat van de trainer en kwam die belofte na: de technisch directeur stelde zijn functie ter beschikking en stapt op zodra er een vervanger is gevonden. “Hij is wel een man van zijn woord”, zegt Verweij als Kroes ter sprake komt.

Dat de bestuurder enkel zijn functie ter beschikking heeft gesteld en niet direct is opgestapt, noemt de clubwatcher ‘wel gek’. “Hij gaat nu toch een beetje over zijn graf regeren. Hij gaat een nieuwe trainer aanstellen en waarschijnlijk in de winterstop de selectie reageren. Als Kelvin de Lang, Marijn Beuker en Alex Kroes hebben laten zien wat ze niet goed kunnen, is dat een goede selectie samenstellen. Dat kun je beter aan een nieuwe man overlaten.”

Presentator Pim Sedee vraagt zich af of het realistisch is dat een nieuwe technisch directeur binnen twee, drie maanden aan de slag kan. “Als je je lijstjes op orde hebt…”, reageert Verweij. “Ik mag hopen dat Ajax lijstjes heeft voor nieuwe trainers, want het ontslag van John Heitinga komt natuurlijk niet heel onverwachts. En Kroes heeft zijn lot eraan verbonden, dus dan mag ik hopen dat er lijsten zijn voor opvolgers.”