Verweij verbaasd door voorlopig aanblijven Kroes: ‘Laten zien dat hij geen selectie kan samenstellen’

Kieft kraakt aanstelling Heitinga en Keizer: ‘Dat is hoogmoed van Alex Kroes’
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 november 2025, 16:14

Mike Verweij is verbaasd door het feit dat Alex Kroes zijn functie als technisch directeur van Ajax enkel ter beschikking heeft gesteld, zo zegt hij in Kick-off. De bestuurder lijkt daardoor ook komende winter nog verantwoordelijk voor het transferbeleid te zijn, terwijl hij daar afgelopen zomer juist opzichtig heeft gefaald.

Ajax nam donderdag afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer. Kroes verbond onlangs in een interview zijn lot aan dat van de trainer en kwam die belofte na: de technisch directeur stelde zijn functie ter beschikking en stapt op zodra er een vervanger is gevonden. “Hij is wel een man van zijn woord”, zegt Verweij als Kroes ter sprake komt.

Dat de bestuurder enkel zijn functie ter beschikking heeft gesteld en niet direct is opgestapt, noemt de clubwatcher ‘wel gek’. “Hij gaat nu toch een beetje over zijn graf regeren. Hij gaat een nieuwe trainer aanstellen en waarschijnlijk in de winterstop de selectie reageren. Als Kelvin de Lang, Marijn Beuker en Alex Kroes hebben laten zien wat ze niet goed kunnen, is dat een goede selectie samenstellen. Dat kun je beter aan een nieuwe man overlaten.”

Presentator Pim Sedee vraagt zich af of het realistisch is dat een nieuwe technisch directeur binnen twee, drie maanden aan de slag kan. “Als je je lijstjes op orde hebt…”, reageert Verweij. “Ik mag hopen dat Ajax lijstjes heeft voor nieuwe trainers, want het ontslag van John Heitinga komt natuurlijk niet heel onverwachts. En Kroes heeft zijn lot eraan verbonden, dus dan mag ik hopen dat er lijsten zijn voor opvolgers.”

avatar

Er was eens een reageerder die alle Ajacieden al waarschuwde voor Alex Kroes. Niemand luisterde. In Amsterdam dachten ze dat beleid vanzelf kwam met een stropdas en een PowerPoint. En terwijl men daar druk bezig was met de volgende bestuurlijke stoelendans, ontwaakte in Rotterdam-Zuid een slapende reus. Kroes kwam, zag en verstrikte zichzelf. De man die de boel zogenaamd zou professionaliseren, eindigde als iemand die zijn functie “ter beschikking stelt” een elegante manier om te zeggen: ik blijf nog even zitten, al weet niemand waarom. Het is Ajax in een notendop: chaos met een persbericht eromheen. Ondertussen draait Feyenoord verder. Rustig, planmatig, met een trainer die liever werkt dan praat. Misschien, heel misschien, had die reageerder op dat obscure websiteje toch gelijk.

GabrielleX01
634 Reacties
1.135 Dagen lid
4.969 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vraag het RvC. Die wilden dat Kroes nog zou blijven. Ik denk dat anders Kroes echt wel weg was (dan ga ik er wel vanuit dat Kroes de waarheid zegt maar dat zou je alleen kunnen weten als je echt in zijn hoofd kan zitten). Verder, ik vind persoonlijk dat op het moment dat hij geen algemeen directeur meer kon worden door zijn aandelen hij gewoon 'weg moest'. Maar in plaats van dat hij sancties kreeg, bleef hij bij Ajax in een rol die hij nooit zou krijgen. Is nooit technisch directeur geweest dus ik vond het een vrij bizarre beslissing.

Arena
1.335 Reacties
88 Dagen lid
3.013 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja de titel zwetser van de week is nu al voor jou knul. Wat een lachwekkende rioolreactie.

Measurement pixel