Fred Grim kreeg na het ontslag van John Heitinga als trainer van Ajax de vraag of hij tijdelijk de honneurs waar wilde nemen. De zestigjarige oefenmeester gaf de directie van de Amsterdammers niet direct een 'ja' als antwoord, mede omdat hij het eerst met Heitinga wilde overleggen.

Heitinga stond sinds afgelopen zomer voor de groep bij Ajax, toen hij Francesco Farioli opvolgde. De oefenmeester kwam al snel onder vuur te liggen, omdat het spel en de resultaten niet zoals gehoopt waren. Waar de clubleiding van Ajax lang vertrouwen in hem hield, werd donderdag toch besloten om Heitinga op non-actief te zetten. Fred Grim werd per direct aangesteld als interim-trainer.

Direct na het ontslag van Heitinga werd Grim gevraagd of hij tijdelijk de honneurs waar wilde nemen. Een direct 'ja' gaf hij de Ajax-directie niet. "Ik heb gezegd: voor ik een beslissing neem, wil ik eerst John bellen. Met hem heb ik het even over de situatie gehad en gezegd dat de club me had gevraagd om het over te nemen. Dat wilde ik wel even delen", reageert hij in gesprek met ESPN.

Grim werd in oktober als assistent toegevoegd aan de technische staf van Ajax, maar het is nooit de bedoeling geweest dat hij uiteindelijk als eindverantwoordelijke voor de groep zou komen te staan. "Dat is nooit de insteek geweest", is Grim eerlijk. "Ik heb een functie als head of coaching in de jeugdopleiding waar ik me heel prettig in voel. Waar ik veel energie instopte en ook terugkreeg. Dat was niet iets wat ik zomaar uit handen wilde geven, maar het verzoek kwam uit de directie en vanuit John. Dan ben je te veel clubman om daar nee op te zeggen."

Onzeker of Grim aanblijft bij komst nieuwe Ajax-trainer

Mocht Ajax op korte termijn een nieuwe trainer vinden, dan is het allerminst zeker dat Grim dan aanblijft in de technische staf. "Ik voel me als head of coaching op mijn plek. Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid", vervolgt hij. "Je kunt niet aan mij vragen hoe lang ik dit zal moeten doen, de club gaat op zoek naar een nieuwe trainer en dat kan snel gaan of wat langer duren. Voor mij ligt de focus nu alleen op de wedstrijd tegen FC Utrecht, verder wil ik niet kijken."

Nuijten toegevoegd aan staf Ajax 1

Ajax nam naast Heitinga ook afscheid van de assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom, waardoor er sprake was van een gemankeerde staf. Ajax lost dit op door Ajax Onder 19-trainer Paul Nuijten tijdelijk door te schuiven. "Ik heb vanochtend gezegd dat we iedereen kei- en keihard nodig hebben. Vanochtend is de directie bij de groep geweest en toen was het door naar de orde van de dag. Vanuit het verleden weet ik dat Utrecht-uit een échte wedstrijd is, waarin wel iets gevraagd gaat worden van ons", besluit hij.