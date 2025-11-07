Live voetbal 2

Verweij: 'Van Gaal heeft Heitinga het nekschot gegeven'

Louis van Gaal is de doorslaggevende factor geweest in het ontslag van John Heitinga bij Ajax, zo onthult Mike Verweij in Kick-off. Na het verlies tegen Galatasaray werd de adviseur van de raad van commissarissen om zijn mening gevraagd en gaf hij aan geen vertrouwen meer te hebben.

Heitinga werd donderdag ontslagen door Ajax, nadat in eigen huis met 0-3 was verloren van Galatasaray. Na afloop van het duel spraken de AFCA Supportersclub, de F-Side en Ultras Amsterdam zich uit tegen de trainer. Alex Kroes verbond onlangs in een interview met Ajax Life zijn eigen lot aan dat van Heitinga en gaf aan de trainer alleen te ontslaan als de hele Johan Cruijff ArenA zich tegen hem zou keren. Valentijn Driessen speculeert dat deze ‘invloedrijke supportersgroepen’ ervoor hebben gezorgd dat Ajax afscheid heeft genomen van Heitinga. “Kroes lijkt daaronder bezweken te zijn”, aldus de verslaggever.

Verweij haakt daar direct op in en geeft aan dat dit een onjuiste conclusie is van zijn collega. “Het zijn niet de supportersverenigingen hoor”, stelt de Ajax-volger van De Telegraaf. “Het is echt Louis van Gaal die John Heitinga het nekschot heeft gegeven.” Presentator Pim Sedee wil graag weten hoe dat is gegaan, waarna Verweij aangeeft de gang van zaken ‘heel raar’ te vinden.

“Louis van Gaal is de adviseur van de raad van commissarissen en in allerlei telefoongesprekken met John Heitinga zou hij zijn steun hebben uitgesproken”, schetst de clubwatcher het scenario. “Maar achter de schermen is er toch iets gebeurd waardoor uiteindelijk Louis van Gaal om advies is gevraagd en hij zijn duimpje naar beneden heeft gehouden. Dat was het einde van John Heitinga. Mensen die je spreekt, zeggen dat ook Marijn Beuker en Danny Blind daar een kwalijke rol in spelen.”

descheids
596 Reacties
50 Dagen lid
869 Likes
descheids
avatar

Het is geen kwalijke zaak om afscheid te nemen van Heintinga en Kroes. Het is een kwalijke zaak wie hen heeft aangesteld.

@descheids Het was Kroes die Heitinga aanstelde, en waarschijnlijk kan hij zijn naam wel normaal spellen. Je zou bijna medelijden krijgen met iemand die zijn leven zo leeg moet vullen. Echt voer voor een gedragsanalyse, laten we het daar op houden.

Oh ja, beroepshuichelaar Blind zal nu ineens ook weer opduiken voor ‘toch maar weer’ een functie.

Wat een insinuaties weer van de buitenwacht over het ontslag van Heitinga. Heitinga had de kans gekregen om als hoofdtrainer van Ajax te fungeren, heeft het niet waargemaakt en is daarom ontslagen.

Mensen proberen nu alles en iedereen die aan Ajax verbonden is te defamen. 't is eigenlijk walgelijk. Ook de kop, wat of walgelijk is van Verweij als dat zo gezegd is of van fcupdate. Maargoed, sensatie creëren en defamen van mensen. As usual.

Er moest toch iemand een eind er aan maken het was niet beter en werdt niet beter

Alle engnekken kruipen weer uit hun hol. Louis van Gaal is een parodie van zichzelf geworden, iemand die het liefst de Johan Cruijff ArenA zou hernoemen tot het Louis van Gaal Stadion. Als Johan dit had gezien, had hij zich omgedraaid in zijn graf.

Hetzelfde over jou. Jij doet mee aan het walgelijk defamen waar de hele media al mee bezig is. Er is geen vertrouwen van zowel de supporters als de adviseur. De hele media maakt het zoveel groter. Er werd gevraagd om Van Gaal zijn MENING. Hij zei dat hij er geen vertrouwen meer in had. Dat is dus ZIJN MENING. Of fcupdate clickbait walgelijk of Verweij probeert op een walgelijke manier Van Gaal te defamen. En jij gaat mee. Ik denk dat als een speler zou zeggen "ja ik hoop dat het goed komt" zegt de media "de speler heeft totaal geen hoop voor Ajax". Zo ver zijn we gezakt.

