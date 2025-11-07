Louis van Gaal is de doorslaggevende factor geweest in het ontslag van John Heitinga bij Ajax, zo onthult Mike Verweij in Kick-off. Na het verlies tegen Galatasaray werd de adviseur van de raad van commissarissen om zijn mening gevraagd en gaf hij aan geen vertrouwen meer te hebben.

Heitinga werd donderdag ontslagen door Ajax, nadat in eigen huis met 0-3 was verloren van Galatasaray. Na afloop van het duel spraken de AFCA Supportersclub, de F-Side en Ultras Amsterdam zich uit tegen de trainer. Alex Kroes verbond onlangs in een interview met Ajax Life zijn eigen lot aan dat van Heitinga en gaf aan de trainer alleen te ontslaan als de hele Johan Cruijff ArenA zich tegen hem zou keren. Valentijn Driessen speculeert dat deze ‘invloedrijke supportersgroepen’ ervoor hebben gezorgd dat Ajax afscheid heeft genomen van Heitinga. “Kroes lijkt daaronder bezweken te zijn”, aldus de verslaggever.

Artikel gaat verder onder video

Verweij haakt daar direct op in en geeft aan dat dit een onjuiste conclusie is van zijn collega. “Het zijn niet de supportersverenigingen hoor”, stelt de Ajax-volger van De Telegraaf. “Het is echt Louis van Gaal die John Heitinga het nekschot heeft gegeven.” Presentator Pim Sedee wil graag weten hoe dat is gegaan, waarna Verweij aangeeft de gang van zaken ‘heel raar’ te vinden.

“Louis van Gaal is de adviseur van de raad van commissarissen en in allerlei telefoongesprekken met John Heitinga zou hij zijn steun hebben uitgesproken”, schetst de clubwatcher het scenario. “Maar achter de schermen is er toch iets gebeurd waardoor uiteindelijk Louis van Gaal om advies is gevraagd en hij zijn duimpje naar beneden heeft gehouden. Dat was het einde van John Heitinga. Mensen die je spreekt, zeggen dat ook Marijn Beuker en Danny Blind daar een kwalijke rol in spelen.”