Robert Maaskant: 'Jordi Cruijff heeft geen trek in vervangen van Alex Kroes bij Ajax'

Jordi Cruijff
Foto: © Imago
19 november 2025, 12:12

Robert Maaskant stelt dat Jordi Cruijff een geschikte technisch directeur zou zijn voor Ajax. De oud-trainer plaatst daarbij echter wel een kanttekening: Cruijff zou er namelijk helemaal geen trek in hebben om Alex Kroes op te volgen bij de Amsterdammers. Dat heeft Maaskant vernomen 'in de wandelgangen'.

Door het ontslaan van John Heitinga is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Aangezien Kroes zijn lot heeft verbonden aan dat van de oefenmeester zal er ook een nieuwe technisch directeur moeten komen bij de club uit de hoofdstad. Op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan tot er een opvolger is gevonden. Voor beide functies waren er topkandidaten in beeld, namelijk Erik ten Hag en Marc Overmars. Beiden hebben alleen nee gezegd op een terugkeer bij Ajax.

Door de 'nee' van Ten Hag kijkt Ajax nu eerst naar een nieuwe technisch directeur, waarbij de namen van Max Huiberts, Maxwell en Cruijff al zijn gevallen. Bij Voetbalpraat op ESPN gaat analist Maaskant in op de mogelijke komst van laatstgenoemde. "Jordi Cruijff is ook iemand die in het internationale topvoetbal is opgegroeid, heeft bij meerdere clubs al als technisch directeur gefunctioneerd en heeft - ook belangrijk voor Ajax - een voetbalvisie waardoor hij trainers aanstelt die op een aanvallende manier voetballen. Dat past bij Ajax."

"Zijn tijd bij Maccabi Tel Aviv is daar een voorbeeld van", haalt Maaskant een voorbeeld uit het verleden aan. "Daar heeft hij Peter Bosz naartoe gehaald. Dat moet je wel durven, om dan een trainer te halen die zo aanvallend denkt in het internationale voetbal. Xavi zou ik ook geen rare keuze vinden, iemand die met Barcelona succes heeft gehad als coach."

'Jordi Cruijff heeft geen trek om nu in te stappen bij Ajax'

De kans dat Cruijff in zal stappen bij Ajax lijkt echter klein, zo weet Maaskant. "Ik hoor in de wandelgangen dat Jordi Cruijff geen trek erin heeft om nu naar Ajax te gaan, met alle onrust die er is. Iedereen naam die nu genoemd wordt, wordt van tevoren afgeschoten. Dat is typisch Amsterdams", aldus de analist. Volgens tafelgenoot Sjoerd Mossou zou de keuze voor Cruijff vooral op basis van zijn naam zijn. "Als hij Jordi Maaskant had geheten, was hij niet in beeld geweest", voegt de journalist toe tot besluit.

