Van Kempen: 'Ajax is links en rechts ingehaald en is veel te druk met zichzelf'

Ajax-spelers Anton Gaaei, Mika Godts, Wout Weghorst, Youri Baas en Davy Klaassen
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
19 november 2025, 06:55

Door het uitvallen van Wout Weghorst bevatte de selectie van het Nederlands elftal maandag geen enkele speler van Ajax voor het duel met Litouwen. Clubwatcher Jop van Kempen hoopt dat op de openingswedstrijd van WK in ieder geval één basisspeler en één invaller afkomstig is van Ajax.

Met Jurriën Timber, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong in de basiself, en Ryan Gravenberch op de bank, waren er voldoende spelers aanwezig die doorbraken bij Ajax. Maar zij spelen inmiddels voor andere clubs en de nieuwe aanwas valt tegen. Van Kempen trekt in een column voor Het Parool twee conclusies uit het feit dat Ajax niet meer hofleverancier is van het Nederlands elftal.

“Het zegt iets over de veranderingen in het nationale en internationale voetbal. Maar het zegt ook iets over Ajax zelf”, stelt hij. “Het opleidingsinstituut van weleer is links en rechts ingehaald. En datzelfde geldt voor het eerste elftal. De club doet er veel minder toe dan vroeger.”

'Ajax is erg druk met zichzelf'

Volgens Van Kempen is een van de oorzaken dat Ajax ‘heel erg druk is met zichzelf’. “Voor de zoveelste keer gaat de club het eigen bestuursmodel tegen het licht houden, zei rvc-lid Dirk Anbeek vrijdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Anbeek zit er nog geen jaar. Misschien kan hij de rapporten even naslaan die in 2000 (Leo van Wijk), 2008 (Uri Coronel) of 2015 (Tscheu La Ling) al zijn verschenen. Dat bespaart wellicht wat tijd.”

Van Kempen heeft niet de indruk dat Anbeek veel haast maakt: de vicevoorzitter van de raad van commissarissen wist niet hoe lang het onderzoek duurt of wie het uitvoert. “De snelle oplossing voor een wederopstanding van Ajax moet komen van het veld, niet uit de vele bestuurskamers”, vindt Van Kempen.

“Ik ben tevreden met weinig: als Ajax één basisspeler en één invaller kan leveren voor de openingswedstrijd van Oranje op het WK van volgend jaar, vind ik dat al prima. Respectievelijk Youri Baas en Wout Weghorst, zoiets. Maar ik houd rekening met minder”, concludeert de clubwatcher.

