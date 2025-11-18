Ajax wil deze winter hoe dan ook een nieuwe controlerende middenvelder halen, zo stelt clubwatcher Johan Inan in een rubriek met lezersvragen van het Algemeen Dagblad. De verslaggever acht de kans groot dat deze speler dan gehuurd zal worden.

Ajax nam afgelopen zomer transfervrij afscheid van Jordan Henderson, de leider van het elftal. Waar toenmalig trainer John Heitinga bleef aandringen op een ervaren vervanger, ging de clubleiding hier niet in mee. In plaats daarvan werd de 21-jarige James McConnell gehuurd van Liverpool. Tot dusver speelde de Engelsman pas in zeven duels, waarvan vijf keer als invaller.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft de clubleiding van Ajax ook ingezien dat er zich nog geen vervanger van Henderson heeft aangediend, zo stelt Inan. “De prioriteit ligt bij een nieuwe nummer 6, bij voorkeur een leider zoals de in zomer vertrokken Jordan Henderson”, geeft de clubwatcher aan. Daarnaast zouden de Amsterdammers ook graag een concurrent halen voor Owen Wijndal op linksback. “'Veel zal afhankelijk zijn ook van nieuwe technisch directeur en trainer. Op dit moment sluit ik niet uit dat rechts achterin ook nog iets verandert.”

Toch zal Ajax dan flink moeten improviseren. Ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is er namelijk nog nauwelijks financiële ruimte om aankopen te doen. “Ik acht de kans groot dat Ajax een speler of twee gaat huren”, legt Inan uit. Wel houdt hij een slag om de arm. “Door de verkoop van spelers kan er natuurlijk ook wat budget ontstaan voor inkomende transfers.”