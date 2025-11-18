Live voetbal

Prioriteit Ajax ligt bij nieuwe nummer zes, grote kans op huurdeal

Prioriteit Ajax ligt bij nieuwe nummer zes, grote kans op huurdeal
Foto: © Imago
18 november 2025, 16:06

Ajax wil deze winter hoe dan ook een nieuwe controlerende middenvelder halen, zo stelt clubwatcher Johan Inan in een rubriek met lezersvragen van het Algemeen Dagblad. De verslaggever acht de kans groot dat deze speler dan gehuurd zal worden.

Ajax nam afgelopen zomer transfervrij afscheid van Jordan Henderson, de leider van het elftal. Waar toenmalig trainer John Heitinga bleef aandringen op een ervaren vervanger, ging de clubleiding hier niet in mee. In plaats daarvan werd de 21-jarige James McConnell gehuurd van Liverpool. Tot dusver speelde de Engelsman pas in zeven duels, waarvan vijf keer als invaller.

Inmiddels heeft de clubleiding van Ajax ook ingezien dat er zich nog geen vervanger van Henderson heeft aangediend, zo stelt Inan. “De prioriteit ligt bij een nieuwe nummer 6, bij voorkeur een leider zoals de in zomer vertrokken Jordan Henderson”, geeft de clubwatcher aan. Daarnaast zouden de Amsterdammers ook graag een concurrent halen voor Owen Wijndal op linksback. “'Veel zal afhankelijk zijn ook van nieuwe technisch directeur en trainer. Op dit moment sluit ik niet uit dat rechts achterin ook nog iets verandert.”

Toch zal Ajax dan flink moeten improviseren. Ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is er namelijk nog nauwelijks financiële ruimte om aankopen te doen. “Ik acht de kans groot dat Ajax een speler of twee gaat huren”, legt Inan uit. Wel houdt hij een slag om de arm. “Door de verkoop van spelers kan er natuurlijk ook wat budget ontstaan voor inkomende transfers.”

Louis van Gaal

Van Gaal: 'Rob Jansen mag het zeggen, maar het slaat nergens op!'

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
Marc Overmars

Patrick Goots: 'Overmars wil zich waarschijnlijk niet in het wespennest van Ajax storten'

  • Gisteren, 18:48
  • Gisteren, 18:48
Verweij: 'Ajax heeft Huiberts, Begiristain en Maxwell benaderd, Cruijff lijkt meest realistisch'

  • Gisteren, 15:02

Verweij: ‘Ajax heeft Huiberts, Begiristain en Maxwell benaderd, Cruijff lijkt meest realistisch’

  • Gisteren, 15:02
  • Gisteren, 15:02
dilima1966
2.794 Reacties
891 Dagen lid
15.645 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

McConnell hoor in het rijtje Rugani Matheus totaal ongeschikt het was weggooie geld de scouting team rammelt ook van alle kanten bij ajax

CG
2.674 Reacties
848 Dagen lid
13.383 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 En dat terwijl ik met Henderson erg tevreden was !!

Jordan Henderson

Jordan Henderson
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 35 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
11
0
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

