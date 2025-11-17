Willem van Hanegem heeft vol verbazing gereageerd op de aanstelling van Danny Landzaat bij Ajax. De 49-jarige coach komt per direct de technische staf van Fred Grim versterken als assistent-trainer.

Landzaat is al eerder dit seizoen benaderd door Ajax om assistent van John Heitinga te worden. Op dat moment was Landzaat nog actief bij Indonesië, waardoor het niet tot een overstap kwam. Nu gebeurt dat alsnog. Niet als assistent van Heitinga, maar als rechterhand van interim-trainer Grim.

De aanstelling van Landzaat heeft in eerste instantie wel een tijdelijk karakter, weet ESPN. Mocht de nieuwe hoofdtrainer van Ajax zijn eigen staf willen meenemen, zonder Landzaat, wordt het contract van de assistent opgezegd.