Rentree gloort voor Branco van den Boomen, die Ajax miljoenen kost

Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
17 november 2025, 19:31

13 maart 2025. Dat is de dag waarop Branco van den Boomen voor het laatst een officiële wedstrijd speelde in het shirt van Ajax. Sindsdien heeft de middenvelder van Ajax geen minuut meer gemaakt, maar kost hij de Amsterdamse club wél bakken met geld.

Van den Boomen maakte in de zomer van 2023 de overstap van het Franse Toulouse naar Ajax. Hij kwam met hoge verwachtingen binnen, want in de Ligue 1 had de spelverdeler indruk gemaakt. Toch viel hij vanaf het begin tegen. Hij arriveerde in het absolute rampjaar, waarin Maurice Steijn werd ontslagen en Ajax uiteindelijk op de vijfde plek eindigde.

Onder trainer Francesco Farioli veroverde Van den Boomen geen basisplaats en kreeg hij bovendien te maken met zwaar blessureleed. Aan het einde van vorig seizoen werd hij geopereerd vanwege een hardnekkige rugblessure: een beknelde zenuw hield hem langdurig aan de kant. De prognose was drie tot zes maanden afwezigheid.

In het huidige seizoen heeft de 30-jarige middenvelder door die blessure nog geen enkele officiële minuut gemaakt. Daarmee is zijn periode in Amsterdam voorlopig uitgelopen op een totale mislukking. Voor Ajax gezien op sportief en financieel vlak, want volgens het doorgaans betrouwbare Capology en BetCity kost Van den Boomen Ajax jaarlijks zo’n 2,3 miljoen euro aan salaris.

Een fors bedrag voor een speler die nauwelijks heeft gespeeld en in de minuten die hij wél kreeg, weinig indruk maakte. Toch gloort er voorzichtig perspectief: Van den Boomen staat sinds twee weken weer op het trainingsveld bij Ajax, waardoor een rentree dichterbij komt.

Branco van den Boomen

Branco van den Boomen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 jul. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
12
0
2023/2024
Ajax
21
2
2022/2023
Toulouse
35
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

