Ajax-fans boos op De Telegraaf na 'respectloos' zinnetje over Paul Nuijten

Paul Nuijten
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 november 2025, 11:41

Enkele Ajax-fans zijn niet blij met een alinea over Paul Nuijten op de website van De Telegraaf. De 32-jarige Nuijten fungeert op dit moment als assistent-trainer van Fred Grim bij de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar wordt omgeschreven als ‘noodverbandje’. Dit schiet in het verkeerde keelgat bij de fans.

Na het ontslag van John Heitinga, die op 6 november de laan werd uitgestuurd door de clubleiding van Ajax, zit Grim op de bank als hoofdverantwoordelijke. De oud-doelman wordt geassisteerd door Nuijten, die eigenlijk trainer is van de Onder 19 van Ajax. Volgens de spelersgroep maakt het duo op dit moment een goede indruk.

De Telegraaf wist maandagochtend te melden dat Denny Landzaat is benaderd door Ajax als extra assistent-trainer. In dat stuk wordt ook de huidige rol van Nuijten omschreven: “In de wedstrijd bij FC Utrecht moest Grim het doen met noodverbandje Paul Nuijten. De trainer van Ajax Onder 19 heeft slechts ervaring als hoofdopleidingen en interim-coach (één wedstrijd) van het Schotse Queen’s Park, waar hij door de huidige directeur voetbal Marijn Beuker naartoe werd gehaald.”

Op X gaat een screenshot van de tekst momenteel hard rond. Ajax-fans vinden de manier waarop Nuijten wordt omgeschreven ‘extreem respectloos’, blijkt uit reacties.

dilima1966
2.787 Reacties
889 Dagen lid
15.642 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb meer vertrouwen in. Hem dan in keizer of perenboom hopelijk neemt ajax ook nog afscheid van Willem Weijs die hoort ook niet bij ajax te zitten ook totaal ongeschikt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

