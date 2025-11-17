Enkele Ajax-fans zijn niet blij met een alinea over Paul Nuijten op de website van De Telegraaf. De 32-jarige Nuijten fungeert op dit moment als assistent-trainer van Fred Grim bij de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar wordt omgeschreven als ‘noodverbandje’. Dit schiet in het verkeerde keelgat bij de fans.

Na het ontslag van John Heitinga, die op 6 november de laan werd uitgestuurd door de clubleiding van Ajax, zit Grim op de bank als hoofdverantwoordelijke. De oud-doelman wordt geassisteerd door Nuijten, die eigenlijk trainer is van de Onder 19 van Ajax. Volgens de spelersgroep maakt het duo op dit moment een goede indruk.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf wist maandagochtend te melden dat Denny Landzaat is benaderd door Ajax als extra assistent-trainer. In dat stuk wordt ook de huidige rol van Nuijten omschreven: “In de wedstrijd bij FC Utrecht moest Grim het doen met noodverbandje Paul Nuijten. De trainer van Ajax Onder 19 heeft slechts ervaring als hoofdopleidingen en interim-coach (één wedstrijd) van het Schotse Queen’s Park, waar hij door de huidige directeur voetbal Marijn Beuker naartoe werd gehaald.”

Op X gaat een screenshot van de tekst momenteel hard rond. Ajax-fans vinden de manier waarop Nuijten wordt omgeschreven ‘extreem respectloos’, blijkt uit reacties.