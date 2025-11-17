Geelen reflecteert op crisis bij Ajax: 'Het doet mij pijn dat we er zo voor staan'

Menno Geelen betreurt de huidige crisis bij Ajax. In gesprek met Voetbal International stelt de algemeen directeur van de Amsterdamse club dat de crisis hem pijn doet. Als het aan het Geelen ligt dan gaan bepaalde zaken in de toekomst ook anders bij Ajax.

Zowel sportief als bestuurlijk gaat het Ajax allerminst voor de wind. In de Eredivisie staan de Amsterdammers op een teleurstellende vierde plaats, terwijl de club in de Champions League stijf onderaan staat met nul punten uit vier wedstrijden. Er is sprake van een fors uitgedunde raad van commissarissen door het vertrek van Hermine Voûte, Carolien Gehrels en Danny Blind (laatstgenoemde blijft aan tot er een opvolger is gevonden). Daarnaast zoekt de club door het ontslag van John Heitinga naar een nieuwe trainer, maar moet er ook een nieuwe technisch directeur worden gevonden aangezien Alex Kroes zijn vertrekwens kenbaar heeft gemaakt.

'Ajax heeft rustig, zeker in deze tijden'

"Het zijn heel uitdagende tijden", geeft Geelen toe. "We werken elke dag keihard met het geloof dat we de club er weer bovenop helpen. Doen we alles goed? Ongetwijfeld niet. Maar we moeten dicht bij elkaar blijven en zorgen dat iedereen vanuit zijn of haar taak opereert. Dat is cruciaal. Ik wil ervoor zorgen dat we als één club samenwerken en verbonden blijven. Dat creëert rust en dat is wat onze club, zeker in deze tijden, nodig heeft."

Wat niet bijdraagt aan de rust die de club nodig heeft is de hoge omloopsnelheid van bestuurders. Wat daar de verklaring voor is? "Ajax is schitterend, hier werken is ook heel mooi. Maar het vraagt veel, het is heel intens", stelt Geelen. "Door alle interne en externe stakeholders en emoties. En natuurlijk is er druk, die voel ik ook, die zie ik bij mijn collega-directieleden en dat heb ik jarenlang natuurlijk ook bij voorgaande directieleden gezien. Maar met goede mensen om je heen is het fijn werken. Gelukkig heb ik dat ook vaak genoeg ervaren in de afgelopen vijftien jaar en is dat nu ook het geval."

Geelen niet tevreden over periode als algemeen directeur

Geelen is nu achttien maanden algemeen directeur bij Ajax, maar geeft toe dat hij niet tevreden is over de afgelopen periode. "Natuurlijk, de eerste twaalf van de achttien maanden waren sportief een stuk beter en we hebben al veel goede dingen kunnen doen, maar bij Ajax horen bepaalde verwachtingen en die hebben we niet kunnen waarmaken in de afgelopen periode", reflecteert hij. "Duidelijk. Dus ik voel me niet alleen verantwoordelijk, dat bén ik ook."

De huidige situatie bij Ajax is Geelen dan ook niet in de koude kleren gaan zitten, zo geeft hij ruiterlijk toe. "Het doet mij pijn dat we er zo voor staan. Daarvoor moeten we eerst naar onszelf kijken. We hebben keuzes gemaakt die niet goed hebben uitgepakt. Daar moeten we van leren. Het is belangrijk dat we nu de juiste beslissingen nemen", besluit Geelen.