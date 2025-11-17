De ruzie tussen zaakwaarnemer Rob Jansen en zijn voormalig cliënt Danny Blind zorgde zondagavond voor stevige discussies in Studio Voetbal. Wim Kieft verdedigde zijn vriend Jansen, met wie hij wekelijks een podcast opneemt, maar andere analisten waren kritisch op de woordkeuze van Jansen, die Blind 'één van de grootste gezwellen binnen Ajax' noemde.

Vooral Jeroen Stekelenburg schrok van de taal die Jansen gebruikte in zijn podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij wilde dan ook van Kieft weten: “Wat vond je van zijn woordkeuze? Want ik zei twee weken geleden tegen jou dat ik altijd met veel plezier naar jullie podcast luister. Maar ik reed bijna tegen de vangrail aan toen ik dit hoorde. Want als je het woord gezwel gebruikt over iemand…", zei Stekelenburg.

Kieft verdedigt Jansen als persoon

Artikel gaat verder onder video

Kieft nam het in de studio op voor zijn vriend. “Als zaakwaarnemer staat hij écht achter zijn spelers. Een tijdje geleden was ik op zijn verjaardag en daar waren dertig oud-spelers. Dus hij is heel close met zijn spelers.”

Volgens Kieft speelt ook het lange gezamenlijke verleden een rol. “Kijk, ik kan de situatie binnen Ajax niet inschatten, maar hij heeft het idee dat Heitinga te weinig gesteund is, natuurlijk. En ze hebben natuurlijk ook een enorm verleden met elkaar. Jansen was dertig jaar zijn zaakwaarnemer en tien jaar van Daley Blind.”

De voormalig topspits benadrukte dat hij Jansen persoonlijk ziet als iemand met integriteit. “Ik ken Rob alleen maar als een hele eerlijke, lieve, betrouwbare man, en anders zou hij ook niet mijn vriend zijn.”

Op de vraag hoe hij Danny Blind kent, reageerde Kieft: “Danny ken ik… Ja, die speelde bij Ajax en ik speelde bij PSV. We zagen elkaar weleens bij het Nederlands elftal. Ik had geen slecht contact met Danny of zo. Maar dat staat los van dit.”

Toch erkent hij ook de rol van de chaotische situatie binnen Ajax. “En Heitinga… Uiteindelijk is hij natuurlijk ook afgerekend op zijn prestaties. Maar binnen Ajax – en daar doelt Rob denk ik op – heeft hij ook wel tegenwerkingen ervaren. En er is natuurlijk bestuurlijke chaos.”

© Imago

Theo Janssen probeerde te nuanceren. “Maar je kent Rob ook een beetje, denk ik, niet?", zei hij tegen Stekelenburg, die echter bij zijn verbazing bleef: “Ja, een klein beetje op afstand, maar dat is toch onbeschoft om te zeggen?"

Janssen erkende dat Jansen een uitgesproken persoonlijkheid is. “Die gebruikt wel vaker woorden die de meeste mensen misschien niet zouden gebruiken. Ik ken Rob ook al dertig jaar.” Stekelenburg antwoordde: "Maar het is toch geen slip of the tongue, het woord 'gezwel'? Je weet toch wat dat is? Het is een symbool van een ziekte waar niemand mee geassocieerd wil worden."

Janssen kan zich daar wel in vinden: “Nee, dat had hij niet moeten zeggen. Alleen Rob is wel heel uitgesproken en die zegt dingen soms ook bewust om het vuurtje aan te wakkeren, maar dit is een hele slechte woordkeuze. Dat is duidelijk en dat zal hij zelf ook wel vinden.”

Kieft gaf vervolgens aan dat de formulering dan wel hard was, maar volgens hem niet uit het niets kwam. “De woordkeuze is misschien slecht, maar het was wel een pure mening. En die zal ongetwijfeld ook wel gebaseerd zijn op waarheden. Misschien spreken ze allebei een beetje de waarheid.”

Stekelenburg: 'Dit voelt als een wraakactie'

Stekelenburg heeft inmiddels contact gezocht met Blind voor een reactie. “Ik heb maandag Danny Blind aan de telefoon gehad, en die koos ervoor om geen weerwoord te geven. Dus ik zal hem hier ook niet citeren. Maar die verhalen staan wél in verschillend contrast met elkaar. Sommige feiten ook.”

Volgens Stekelenburg behoeven sommige beweringen van Jansen nuancering. “Rob Jansen zegt dat er helemaal geen contact is geweest tussen Danny Blind en John Heitinga. Daar zegt Danny Blind van: ‘Ja, dat klopt, maar ik was commissaris. Dat is een functie op de achtergrond. Sterker nog: ik had al twee maanden daarvoor aangegeven dat ik me zou terugtrekken.'" Stekelenburg concludeerde: “Ik weet ook niet hoe het precies zit binnen Ajax. Maar het voelt als een wraakactie.”