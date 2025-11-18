Ajax heeft onlangs contact opgenomen met Max Huiberts, Txiki Begiristain en Maxwell voor de opvolging van Alex Kroes, onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De verslaggever stelt echter dat Jordi Cruijff de meest realistische optie is voor de Amsterdammers.

Kroes stelde na het ontslag van John Heitinga zijn functie als technisch directeur ter beschikking, waardoor Ajax op zoek moet naar een opvolger. De meest serieuze kandidaat daarvoor lijkt Cruijff te zijn. “Hij is beschikbaar. Hij heeft wel een adviseursfunctie bij Indonesië, maar dat kost hem niet heel veel tijd”, zo stelt Verweij. “Ik denk dat het wel te combineren is.” De clubwatcher denkt dat die functie ook voor de Amsterdammers ‘heel interessant’ is. “Het is een gigantisch groot land met een enorm achterland waar je je voordeel mee kan doen. Misschien door een voetbalschool te beginnen of door een club te adopteren.”

Cruijff staat volgens Verweij klaar om in te stappen, maar hij is niet de enige kandidaat. “Er zijn meerdere mensen gepolst.” De Ajax-volger heeft begrepen dat er contact is geweest met Huiberts, die na dit seizoen stopt als technisch directeur van AZ. “Heel informeel om de bevestiging te krijgen dat hij niet naar Ajax komt.” Ook Begiristain voormalig technisch directeur van FC Barcelona en Manchester City is benaderd. “Maar die zit in een soort sabbatical.” Verder zou er ook een lijntje zijn uitgegooid naar Maxwell.

Volgens Verweij is Cruijff echter de beste optie voor Ajax. “Hij is wel iemand waarvoor een heleboel deuren opengaan”, zo stelt de verslaggever. “Hij is geen oud-Ajax-speler, hoewel hij er in de jeugd heeft gespeeld. Maar het is wel een icoon. Ik denk dat alle lichten op groen staan voor Jordi Cruijff.” De clubwatcher denkt dat Cruijff voldoende ervaring heeft, aangezien hij onder meer bij FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv en AEK Larnaca technisch directeur is geweest. “Hij heeft ook de trainersdiploma's en is wel ervaren.”

Driessen: ‘Bosz en Cruijff is het ideaalplaatje’

Valentijn Driessen begrijpt wel dat Ajax enkele heel grote namen heeft benaderd. “Stel je voor dat Begiristain ‘ja’ zou zeggen, maar je hebt hem niet benaderd… Dat zou natuurlijk hele verkeerde bedrijfsvoering zijn. Je moet zo hoog mogelijk inzetten, dan kun je een ‘nee’ krijgen.” De verslaggever is wel een voorstander van de komst van Cruijff. “Als je een ideaalplaatje voor je ziet, komt Jordi Cruijff en wordt Peter Bosz hoofdtrainer. Zijn contract bij PSV loopt af. Ik denk niet dat het snel zal gebeuren, maar dat is wel iets waar Cruijff aan kan werken. Misschien dat Bosz, als het Nederlands elftal niet komt, voor Cruijff een uitzondering wil maken.”