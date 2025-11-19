Hans Kraay junior vindt dat algemeen directeur Menno Geelen nu echt zijn verantwoordelijkheid moet pakken bij Ajax. Dat stelt hij in zijn column voor Voetbal International. De columnist en analist gaat hierin dieper in op de crisis bij Ajax.

Zowel sportief als bestuurlijk gaat het Ajax allerminst voor de wind. In de Eredivisie staan de Amsterdammers op een teleurstellende vierde plaats, terwijl de club in de Champions League stijf onderaan staat met nul punten uit vier wedstrijden. Er is sprake van een fors uitgedunde raad van commissarissen door het vertrek van Hermine Voûte, Carolien Gehrels en Danny Blind (laatstgenoemde blijft aan tot er een opvolger is gevonden). Daarnaast zoekt de club door het ontslag van John Heitinga naar een nieuwe trainer, maar moet er ook een nieuwe technisch directeur worden gevonden aangezien Alex Kroes zijn vertrekwens kenbaar heeft gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb nu de indruk dat Menno Geelen min of meer de baas wordt en die moet zijn verantwoordelijkheid dan ook maar flink gaan pakken", aldus Kraay junior. "Ik heb begrepen dat ook hij Marc Overmars per direct heel graag terug wilde halen als technisch directeur. Overmars had en heeft daar totaal geen zin meer in, voor hem is Ajax een gepasseerd station, dus na de néé van Marc, was het ook meteen drie keer nee van Erik ten Hag. Die had geen trek om in een mijnenveld te stappen."

Kraay stelt dat Ten Hag er 'in een ideale Ajax-wereld' heel serieus over had na willen denken om in te stappen bij Ajax. "Maar Erik gaat nu even op zijn gemakkie leuke dingen doen met z’n gezin en ziet wel wie er td wordt", vervolgt hij. Of alleen Overmars en Ten Hag Ajax hadden kunnen redden? "Nee, hoor. Ik had het net al over de ideale Ajax-wereld en die wereld hadden ze in Amsterdam ook heel graag ingevuld met Robert Eenhoorn en Max Huiberts. Dan heb je ook rust, met twee topmensen zonder ego, bij wie de opleiding eindelijk weer op een, twee en drie staat. Maar ook zij hebben er echt geen zin in."

Kraay junior snapt dat Ajax-fans snakken naar vleugje Cruijff

In de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur lijkt Ajax te zijn uitgekomen bij Jordi Cruijff en Kraay junior laat daarop ook nog even zijn licht schijnen. "Jordi Cruijff wordt genoemd en zonder dat hij nu 125 jaar technisch directeur is geweest, snap ik wel dat met name de Ajax-supporters snakken naar een vleugje Cruijff. Ondanks het feit dat hij alleen als td heeft gewerkt bij Maccabi Tel Aviv, even Barcelona en Indonesië, begrijp ik dat je als Ajax-aanhanger opgewonden raakt van de romantiek die er rond de familie Cruijff hangt", besluit hij.