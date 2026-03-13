Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord zich komende zomer moet melden bij . De 34-jarige verdediger is komende zomer transfervrij op te halen bij het Italiaanse Internazionale.

In een video van De Telegraaf gaat Driessen in op een mogelijke komst van de geroutineerde verdediger naar Rotterdam: "Hij kan bij Feyenoord zo mee", stelt Driessen, die niet onder de indruk is van de huidige centrumverdedigers van de club.

"Ahmedhodzic en Watanabe zijn geen uitblinkers. Dat zijn geen jongens die de ploeg even bij de hand nemen. Wat dat betreft zou Stefan de Vrij heel goed passen bij Feyenoord", stelt Driessen, die denkt dat De Vrij met zijn ervaring in het internationale topvoetbal veel kan toevoegen aan de ploeg van Robin van Persie: "Als je verdedigers terughaalt, haal je toch een bepaalde rust en balans terug in je elftal."

"Ajax wilde hem twee jaar geleden ook", weet Driessen zich nog te herinneren. "Maurice Steijn wilde hem destijds naar Amsterdam halen, maar dat is toen niet gelukt. Ze hebben niet eens een poging ondernomen, maar als Feyenoord zou ik er nu zeker over nadenken."

De Vrij speelt sinds de zomer van 2018 bij Inter, dat hem transfervrij overnam van Lazio. Tot dusver speelde hij 292 duels voor de Italiaanse grootmacht. De komende maanden kan hij op zoek naar een nieuwe club, waar de verdediger in de zomer naartoe kan. Of een terugkeer naar de Eredivisie erin zit, valt te betwijfelen. Zijn vrouw Doina Turcanu zou namelijk niet naar Nederland willen verhuizen.