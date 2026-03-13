Valentijn Driessen adviseert Feyenoord om Stefan de Vrij te halen

13 maart 2026, 21:24
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord zich komende zomer moet melden bij Stefan de Vrij. De 34-jarige verdediger is komende zomer transfervrij op te halen bij het Italiaanse Internazionale.

In een video van De Telegraaf gaat Driessen in op een mogelijke komst van de geroutineerde verdediger naar Rotterdam: "Hij kan bij Feyenoord zo mee", stelt Driessen, die niet onder de indruk is van de huidige centrumverdedigers van de club.

"Ahmedhodzic en Watanabe zijn geen uitblinkers. Dat zijn geen jongens die de ploeg even bij de hand nemen. Wat dat betreft zou Stefan de Vrij heel goed passen bij Feyenoord", stelt Driessen, die denkt dat De Vrij met zijn ervaring in het internationale topvoetbal veel kan toevoegen aan de ploeg van Robin van Persie: "Als je verdedigers terughaalt, haal je toch een bepaalde rust en balans terug in je elftal."

"Ajax wilde hem twee jaar geleden ook", weet Driessen zich nog te herinneren. "Maurice Steijn wilde hem destijds naar Amsterdam halen, maar dat is toen niet gelukt. Ze hebben niet eens een poging ondernomen, maar als Feyenoord zou ik er nu zeker over nadenken."

De Vrij speelt sinds de zomer van 2018 bij Inter, dat hem transfervrij overnam van Lazio. Tot dusver speelde hij 292 duels voor de Italiaanse grootmacht. De komende maanden kan hij op zoek naar een nieuwe club, waar de verdediger in de zomer naartoe kan. Of een terugkeer naar de Eredivisie erin zit, valt te betwijfelen. Zijn vrouw Doina Turcanu zou namelijk niet naar Nederland willen verhuizen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
12 Reacties
9 Dagen lid
2 Likes
Orient
De laatste zin is cruciaal. Als mevrouw De Vrij niet in Nederland wil wonen, gaat het nooit gebeuren. En mocht ze er wel een jaartje willen wonen, zou Stefan de Vrij waarschijnlijk zelf de club benaderen.

Stefan de Vrij

Stefan de Vrij
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 34 jaar (5 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
7
0
2024/2025
Inter
26
3
2023/2024
Inter
25
1
2022/2023
Inter
27
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

