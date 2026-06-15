Diallo bezorgt Ivoorkust vlak voor tijd volle buit tegen Ecuador

Ivoorkust is het WK begonnen met een nipte zege op Ecuador: 1-0. De groepsgenoten van Curaçao en Duitsland raakten in totaal drie keer de lat en leken lange tijd op weg naar de eerste 0-0 van het toernooi, maar in de slotfase zorgde Amad Diallo alsnog voor de beslissing.

Bij Ecuador, dat het Nederlands elftal in maart nog op een 1-1 gelijkspel hield in Eindhoven, staat good old Enner Valencia nog altijd in de spits. De topscorer aller tijden van het Zuid-Amerikaanse land is inmiddels 36 en speelt zijn wedstrijden voor het Mexicaanse Pachuca. In de openingsfase kreeg Valencia een goede kans om Ecuador op voorsprong te schieten, maar nadat hij zich goed vrij had gekapt in de zestien ging zijn harde inzet rakelings over. Aan de overkant liet ook Ivoorkust zich zien, maar Bazoumana Touré zag zijn diagonale schot net naast worden getikt door doelman Hernán Galindez.

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De beste kansen bleven echter voor Ecuador. Zo schoot buitenspeler John Yeboah vlak voor de eerste drinkpauze buiten bereik van de Ivoriaanse doelman Yahia Fofana op de lat. Kort na de break was een inzet van Alan Minda datzelfde lot beschoren. Ivoorkust kwam er met name via de rappe buitenspelers Yan Diomande en Nicolas Pépé bij tijd en wijle wel gevaarlijk uit, maar wist Galindez niet echt meer op de proef te stellen in het eerste bedrijf. Zo gingen beide landen halverwege met een 0-0 tussenstand aan de thee.

Valencia toonde zich kort na de start van de tweede helft zelfzuchtig door uit een moeilijke hoek voor eigen succes te gaan, in plaats van af te leggen op een ploeggenoot. De lat stond korte tijd later opnieuw een openingstreffer in de weg, maar deze keer was het de Ivoriaan Eliye Wahi die het houtwerk teisterde. De Afrikanen kregen naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer de overhand. Dat leidde tot een aardige schietkans voor middenvelder Seko Fofana, die Galindez echter op zijn pad vond. Ecuador loerde vooral op de omschakeling en zag hoe een pegel van Gonzalo Plata halverwege de tweede helft uiteenspatte op de vuisten van doelman Fofana.

In de slotfase werden de kansen steeds schaarser. Beide landen leken dan ook genoegen te nemen met een punt, maar vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd viel dan toch de beslissing. Invaller Diallo was de gevierde man. De vleugelspeler van Manchester United liet Galindez op aangeven van Wilfried Singo kansloos met een schot in de hoek: 1-0.