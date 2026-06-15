Micky van de Ven krijgt kritiek uit zeer opvallende hoek: van zijn oude trainer

wordt aangepakt op de Engelse tv na de wedstrijd tussen Nederland en Japan (2-2). De verdediger van Tottenham Hotspur ontvangt stevige kritiek van nota bene zijn oud-trainer Ange Postecoglou, die hem verantwoordelijk houdt voor de eerste Japanse gelijkmaker in het openingsduel van Oranje op het WK (2-2).

Postecoglou, die Van de Ven tussen 2023 en 2025 onder zijn hoede had bij Spurs, analyseerde de treffer van Keito Nakamura en zag een duidelijke fout van de Nederlandse verdediger. Volgens de Australiër stond Van de Ven niet op één lijn met zijn ploeggenoten, waardoor hij het buitenspel van Daizen Maeda ophief.

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“Je ziet hier dat ze de hele wedstrijd heel goed gebruikmaken van die halfspaces. Vervolgens komt de bal bij Nakamura terecht”, begint Postecoglou zijn analyse bij ITV. “De Nederlandse defensie stapt uit, maar Van de Ven blijft hangen. Op het moment dat Nakamura schiet, staat Maeda buitenspel. Maar kijk naar Van de Ven aan de linkerkant.”

De voormalig Tottenham-manager spaart zijn oud-speler vervolgens niet. “Als de bal naar buiten gaat, schuift de rest van de achterhoede door. Hij blijft staan. Daardoor blijft Maeda onside en komt Japan terug in de wedstrijd.” Ook bij de 2-1 zag Van de Ven er niet goed uit.