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Oranje-uitblinker komt zwaar gehavend uit duel met Japan

15 juni 2026, 01:47
Ronald Koeman
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jan Paul van Hecke is niet ongeschonden uit de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Japan (2-2) gekomen De centrale verdediger van Oranje heeft een blauw oog opgelopen en ziet daardoor een stuk slechter.

Dat heeft alles te maken met een moment in de eerste helft van de wedstrijd. Al vroeg in het duel kreeg Van Hecke namelijk een schoen in zijn gezicht. De Zeeuwse voetballer had daar zichtbaar last van, maar kon pas tijdens de eerste drinkpauze behandeld worden door een van de artsen.

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Na afloop van de wedstrijd verscheen Van Hecke met een blauw oog voor de camera van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg: “Ik merk nu dat ik aan één kant niet zo goed zie, dus hopelijk wordt dat in de komende dagen wat beter. Ik verwacht wel nog wat meer zwelling straks. Maar ja, het hoort erbij", zegt de centrumverdediger.

Tactiek

De teleurstelling overheerste bij Van Hecke door het late puntenverlies tegen Japan. De voetballer van Brighton & Hove Albion vindt dat Oranje in de slotfase niet de juiste tactiek uitvoerde: “Ik vind zelf dat we iets te ver teruglopen. Ik denk dat we druk op hen moeten houden, dan maak je het jezelf makkelijker.”

Ondanks de harde tik in zijn gezicht heeft Van Hecke wel een uitstekende wedstrijd gespeeld. NOS-analist Pierre van Hooijdonk was lyrisch over het optreden van de 26-jarige international: “Hij was vanavond de absolute uitblinker bij Oranje. Niet dat het een opvallende speler is qua gekkigheid aan de bal, maar wat wel ontzettend goed is, is zijn inspeelpass waardoor je met name door het midden een aantal mensen kwijt bent."

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Nederland - Japan

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 26 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
36
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
2
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
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Nederland
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Zweden
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