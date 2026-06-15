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Opvallende foto's van Japanse staf tegen Nederland: 'Hoe slim is dit? Heb je dit ooit gezien?'

15 juni 2026, 02:48
De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Opmerkelijke foto’s van de technische staf van Japan tijdens de WK-wedstrijd tegen Nederland (2-2). In de slotfase hielden stafleden tactiekborden omhoog met een groot cijfer erop geschreven, ogenschijnlijk om uit te beelden hoeveel minuten er nog te spelen waren.

Eerst was een bord te zien met ‘3’ erop, daarna een bord met ‘1’. Foto’s van het tafereel zijn te bekijken in deze video van ITV.  "Kijk ook eens naar dit moment op de Japanse bank. Zie je de tijdwaarneming? Hoe slim is dit?”, vraagt presentatrice Laura Woods.

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Analist Ange Postecoglou lacht: “Fantastisch gedaan. Ik zou alleen willen dat ze nog iets extra's achter de hand hadden gehad. Dat ze iets moediger waren geweest en meer hadden gespeeld naar hun eigen kwaliteiten. Ze mogen blij zijn met die 2-2, maar ik weet wat deze ploeg kan. Ze kunnen zulke wedstrijden winnen als ze met iets meer lef spelen."

Woods richt zich daarna tot oud-verdediger Gary Neville: "Gary, heb jij als trainer of coach ooit de neiging gehad om exact de minuten bij te houden om spelers te laten weten waar ze zich in de wedstrijd bevinden?” Neville antwoordt: "Nee, dat was geen tactiek die ik gebruikte. Als ik een zes zag staan, dacht ik vooral aan het aantal doelpunten dat wij tegen kregen”, grapt hij.

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2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
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0
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2
Nederland
1
0
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Zweden
0
0
0
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Tunesië
0
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