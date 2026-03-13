De clubleiding van Feyenoord heeft intern een 'uitgebreid onderzoek' laten doen naar de effecten van een mogelijk ontslag van trainer Robin van Persie. Dat melden bronnen binnen de Rotterdamse club aan 1908.nl.

Over de positie van Van Persie wordt al maanden volop gespeculeerd. Onder leiding van de oud-aanvaller begon Feyenoord nog uitstekend aan de competitie, maar daarna zakten de resultaten én het vertoonde spel ver weg. Dat Feyenoord de tweede plaats - en daarmee een Champions League-ticket - nog altijd in handen heeft, komt voor een belangrijk deel doordat de concurrentie óók veel punten morst. Met nog acht wedstrijden te gaan hijgen N.E.C. (drie punten minder), FC Twente en Ajax (beiden vijf punten minder) Feyenoord echter flink in de nek.

Na het 3-3 gelijkspel in het uitduel bij NAC Breda van afgelopen weekend verwachtten velen dat het doek zou vallen voor Van Persie. Feyenoord laat de trainer vooralsnog echter 'gewoon' zitten. Dat blijkt (mede) te komen door een 'uitgebreid' intern onderzoek, dat volgens 1908 is uitgevoerd door huisjurist Joris van Benthem.

"Hij analyseerde het verloop bij ruim 25 clubs die hun hoofdtrainer tijdens het seizoen ontsloegen. Daarbij werd gekeken naar de resultaten vóór en ná het ontslag, de ontwikkeling van het aantal behaalde punten per wedstrijd en de uiteindelijke positie op de ranglijst. De conclusie: in de meeste gevallen leidde een trainerswissel niet tot structureel betere prestaties", schrijft de doorgaans uitstekend ingevoerde site.

Van Persie zit komende zondag derhalve nog steeds op de bank, als Feyenoord het in de eigen Kuip opneemt tegen stadgenoot Excelsior. Het duel begint om 14.30 uur. Feyenoord weet op dat moment al wat de concurrentie in de strijd om plek twee heeft gedaan: N.E.C. speelt zaterdagavond uit tegen gedoodverfd landskampioen PSV (18.45 uur), terwijl Ajax het later die avond opneemt tegen Sparta Rotterdam (21.00 uur). FC Twente is zondag als eerste aan de beurt en speelt vanaf 12.15 uur thuis tegen FC Utrecht.