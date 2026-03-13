Live voetbal

'Feyenoord deed uitgebreid onderzoek naar mogelijk ontslag Robin van Persie'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Frank Hoekman
13 maart 2026, 09:53

De clubleiding van Feyenoord heeft intern een 'uitgebreid onderzoek' laten doen naar de effecten van een mogelijk ontslag van trainer Robin van Persie. Dat melden bronnen binnen de Rotterdamse club aan 1908.nl.

Over de positie van Van Persie wordt al maanden volop gespeculeerd. Onder leiding van de oud-aanvaller begon Feyenoord nog uitstekend aan de competitie, maar daarna zakten de resultaten én het vertoonde spel ver weg. Dat Feyenoord de tweede plaats - en daarmee een Champions League-ticket - nog altijd in handen heeft, komt voor een belangrijk deel doordat de concurrentie óók veel punten morst. Met nog acht wedstrijden te gaan hijgen N.E.C. (drie punten minder), FC Twente en Ajax (beiden vijf punten minder) Feyenoord echter flink in de nek.

Artikel gaat verder onder video

Na het 3-3 gelijkspel in het uitduel bij NAC Breda van afgelopen weekend verwachtten velen dat het doek zou vallen voor Van Persie. Feyenoord laat de trainer vooralsnog echter 'gewoon' zitten. Dat blijkt (mede) te komen door een 'uitgebreid' intern onderzoek, dat volgens 1908 is uitgevoerd door huisjurist Joris van Benthem.

"Hij analyseerde het verloop bij ruim 25 clubs die hun hoofdtrainer tijdens het seizoen ontsloegen. Daarbij werd gekeken naar de resultaten vóór en ná het ontslag, de ontwikkeling van het aantal behaalde punten per wedstrijd en de uiteindelijke positie op de ranglijst. De conclusie: in de meeste gevallen leidde een trainerswissel niet tot structureel betere prestaties", schrijft de doorgaans uitstekend ingevoerde site.

Van Persie zit komende zondag derhalve nog steeds op de bank, als Feyenoord het in de eigen Kuip opneemt tegen stadgenoot Excelsior. Het duel begint om 14.30 uur. Feyenoord weet op dat moment al wat de concurrentie in de strijd om plek twee heeft gedaan: N.E.C. speelt zaterdagavond uit tegen gedoodverfd landskampioen PSV (18.45 uur), terwijl Ajax het later die avond opneemt tegen Sparta Rotterdam (21.00 uur). FC Twente is zondag als eerste aan de beurt en speelt vanaf 12.15 uur thuis tegen FC Utrecht.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.145 Reacties
1.263 Dagen lid
5.631 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een trainer MET een visie en waar spelers wel een klik mee voelen en voor door het vuur willen gaan, levert op korte termijn wel resultaten op. Met focus op plek 2 zou dit dus WEL een goede zet zijn.

Kicker
92 Reacties
607 Dagen lid
162 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord laat van Persie nog tot na de wedstrijd tegen Ajax aan een elastiekje bungelen. Daarna zien we wel of hij nog daaraan hangt.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

