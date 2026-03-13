Live voetbal

Driessen tempert NEC-euforie: 'De val kondigt zich aan'

De spelers van NEC vieren een overwinning
Foto: © Imago / Realtimes
13 maart 2026

Valentijn Driessen waarschuwt voor al te grote euforie rond de prestaties van N.E.C. De Nijmegenaren maken dit seizoen onder leiding van trainer Dick Schreuder grote indruk, strijden in de Eredivisie om een Champions League-ticket en staan volgende maand in de bekerfinale tegen AZ.

Met nog acht speelronden te gaan bezet N.E.C. de derde plaats op de ranglijst, die aan het eind van de rit een plek in de voorrondes van het miljardenbal op zou leveren. De achterstand op de volop punten morsende nummer twee Feyenoord bedraagt echter nog maar drie punten, waardoor zelfs een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi lonkt. In de bekerfinale, waarin AZ op 19 april de tegenstander is, staat bovendien een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Europa League op het spel.

Driessen gaat niet mee in de hosanna: "Laten alle N.E.C.’ers vooral genieten van alles wat ze meemaken, want het is once in a lifetime. De val van N.E.C. kondigt zich tegelijk met het succes aan", schrijft de journalist in zijn column in De Telegraaf. Driessen betoogt dat geen enkele club er tot nu toe in geslaagd is om structureel aan te haken bij de traditionele top-drie (PSV, Feyenoord en Ajax). Dat lukte bijvoorbeeld niet bij AZ en FC Twente, die deze eeuw allebei een landstitel wonnen en Champions League-voetbal speelden. En zo zijn er meer voorbeelden: "Vitesse zou in 2010 binnen drie jaar kampioen worden en FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren zei in 2020 de aanval op de top-drie in te zetten. Allebei niets van terechtgekomen."

De puissant rijke geldschieter van N.E.C., Marcel Boekhoorn, steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Zijn miljarden ten spijt, wacht de Nijmeegse clubs echter 'hetzelfde lot' als alle anderen die zich in de top dachten te nestelen, zo voorspelt Driessen althans. "Zelfs als Boekhoorn zijn trainer en sterspelers belet te vertrekken. Een contraproductieve opstelling, want andere trainers en spelers zullen tweemaal nadenken om in Nijmegen te tekenen. Allen hebben hun eigen bv en sportieve ambities en willen zich in een kort tijdsbestek financieel onafhankelijk spelen."

Nee, N.E.C. kan volgens Driessen hooguit hopen om in de toekomst structureel deel uit te gaan maken van de subtop (AZ, Twente, Utrecht). De journalist sluit ook een vaste plaats in de groep daaronder niet uit: "Of zich de rol van Heerenveen als grijze muis van de Eredivisie aan te meten. Een vaste bewoner in de middenmoot zonder te vrezen voor degradatie en hopen op een verdwaald Europees ticket.'

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
94 Reacties
273 Dagen lid
168 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

NEC leeft momenteel op een ietwat roze wolk, maar volgend seizoen.... Veel belangrijke spelers staan volop in de belangstelling (Sano, Önal, Ouaissa), Kaplan terug naar Ajax, Dick Schreuder wordt gevolgd.... Zelfs als deze laatste bij NEC zou blijven (wat ik ernstig betwijfel), moet hij het waarschijnlijk doen met een stevig afgeroomd elftal. Daar zit niemand op te wachten in Nijmegen, dus nu genieten van het momentum, want komend seizoen gaat er heel anders uitzien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

