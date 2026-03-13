Valentijn Driessen waarschuwt voor al te grote euforie rond de prestaties van N.E.C. De Nijmegenaren maken dit seizoen onder leiding van trainer Dick Schreuder grote indruk, strijden in de Eredivisie om een Champions League-ticket en staan volgende maand in de bekerfinale tegen AZ.

Met nog acht speelronden te gaan bezet N.E.C. de derde plaats op de ranglijst, die aan het eind van de rit een plek in de voorrondes van het miljardenbal op zou leveren. De achterstand op de volop punten morsende nummer twee Feyenoord bedraagt echter nog maar drie punten, waardoor zelfs een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi lonkt. In de bekerfinale, waarin AZ op 19 april de tegenstander is, staat bovendien een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Europa League op het spel.

Driessen gaat niet mee in de hosanna: "Laten alle N.E.C.’ers vooral genieten van alles wat ze meemaken, want het is once in a lifetime. De val van N.E.C. kondigt zich tegelijk met het succes aan", schrijft de journalist in zijn column in De Telegraaf. Driessen betoogt dat geen enkele club er tot nu toe in geslaagd is om structureel aan te haken bij de traditionele top-drie (PSV, Feyenoord en Ajax). Dat lukte bijvoorbeeld niet bij AZ en FC Twente, die deze eeuw allebei een landstitel wonnen en Champions League-voetbal speelden. En zo zijn er meer voorbeelden: "Vitesse zou in 2010 binnen drie jaar kampioen worden en FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren zei in 2020 de aanval op de top-drie in te zetten. Allebei niets van terechtgekomen."

De puissant rijke geldschieter van N.E.C., Marcel Boekhoorn, steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Zijn miljarden ten spijt, wacht de Nijmeegse clubs echter 'hetzelfde lot' als alle anderen die zich in de top dachten te nestelen, zo voorspelt Driessen althans. "Zelfs als Boekhoorn zijn trainer en sterspelers belet te vertrekken. Een contraproductieve opstelling, want andere trainers en spelers zullen tweemaal nadenken om in Nijmegen te tekenen. Allen hebben hun eigen bv en sportieve ambities en willen zich in een kort tijdsbestek financieel onafhankelijk spelen."

Nee, N.E.C. kan volgens Driessen hooguit hopen om in de toekomst structureel deel uit te gaan maken van de subtop (AZ, Twente, Utrecht). De journalist sluit ook een vaste plaats in de groep daaronder niet uit: "Of zich de rol van Heerenveen als grijze muis van de Eredivisie aan te meten. Een vaste bewoner in de middenmoot zonder te vrezen voor degradatie en hopen op een verdwaald Europees ticket.'