Sherida Spitse had nare ervaring met Andries Jonker in hotelkamer

heeft een boekje opengedaan over het vertrek van Andries Jonker als bondscoach van het Nederlands dameselftal. Volgens de voetbalster verweet Jonker haar diens vertrek bij De Oranje Leeuwinnen.

Jonker was vanaf augustus 2022 drie jaar de bondscoach van het Nederlands dameselftal. De KNVB besloot het contract van de oefenmeester in 2025 niet te verlengen, nadat de Oranje Leeuwinnen op het EK in Zwitserland niet verder kwamen dan de groepsfase. Jonker werd opgevolgd door Arjan Veurink.

Spitse was onder Jonker aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen. De 35-jarige middenvelder heeft een bittere nasmaak overgehouden aan de samenwerking met Jonker. Dat heeft alles te maken met een gesprek dat Jonker met haar voerde, nadat hij te horen kreeg dat de KNVB niet met hem verder wilde.

"Het is zo dat ik een gesprek had met Andries in het hotel. Ik werd eigenlijk beschuldigd dat zijn contract niet werd verlengd”, vertelt Spitse bij Ziggo Sport. “Daar was ik helemaal over verbaasd. Waarom word ik daarvan beschuldigd en krijg ik niet eens een vraag? Dus dat heeft echt iets met mij gedaan."

Spitse betwist dat zij iets te maken had met het vertrek van Jonker. “Ik heb nooit problemen met trainers en doe altijd wat zij van mij vragen. Uiteindelijk hebben we daarover wel gesproken. Hij is ook op mijn boekpresentatie geweest. Dat ik naar een hotel heb moeten rijden voor een gesprek, daar heb ik wel lang wakker van gelegen."

"Ik raak er nu nog een beetje geïrriteerd door”, verzucht Spitse. "Dat is persoonlijk niet hoe ik met mensen omga en dat vind ik gewoon niet oké..."