Live voetbal

Sherida Spitse had nare ervaring met Andries Jonker in hotelkamer

Sherida Spitse Andries Jonker
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
12 maart 2026, 22:31

Sherida Spitse heeft een boekje opengedaan over het vertrek van Andries Jonker als bondscoach van het Nederlands dameselftal. Volgens de voetbalster verweet Jonker haar diens vertrek bij De Oranje Leeuwinnen.

Jonker was vanaf augustus 2022 drie jaar de bondscoach van het Nederlands dameselftal. De KNVB besloot het contract van de oefenmeester in 2025 niet te verlengen, nadat de Oranje Leeuwinnen op het EK in Zwitserland niet verder kwamen dan de groepsfase. Jonker werd opgevolgd door Arjan Veurink.

Artikel gaat verder onder video

Spitse was onder Jonker aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen. De 35-jarige middenvelder heeft een bittere nasmaak overgehouden aan de samenwerking met Jonker. Dat heeft alles te maken met een gesprek dat Jonker met haar voerde, nadat hij te horen kreeg dat de KNVB niet met hem verder wilde.

"Het is zo dat ik een gesprek had met Andries in het hotel. Ik werd eigenlijk beschuldigd dat zijn contract niet werd verlengd”, vertelt Spitse bij Ziggo Sport. “Daar was ik helemaal over verbaasd. Waarom word ik daarvan beschuldigd en krijg ik niet eens een vraag? Dus dat heeft echt iets met mij gedaan."

Spitse betwist dat zij iets te maken had met het vertrek van Jonker. “Ik heb nooit problemen met trainers en doe altijd wat zij van mij vragen. Uiteindelijk hebben we daarover wel gesproken. Hij is ook op mijn boekpresentatie geweest. Dat ik naar een hotel heb moeten rijden voor een gesprek, daar heb ik wel lang wakker van gelegen."

"Ik raak er nu nog een beetje geïrriteerd door”, verzucht Spitse. "Dat is persoonlijk niet hoe ik met mensen omga en dat vind ik gewoon niet oké..."

➡️ Meer KNVB nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland

Van der Gijp tipt Koeman: ‘Malen moet in de spits bij Oranje’

  • Gisteren, 10:51
  • Gisteren, 10:51
  • 2
Voorbeschouwing van Ziggo Sport

Oranje-oproep Micky van de Ven in gevaar, vreest Hélène Hendriks

  • wo 11 maart, 18:37
  • 11 mrt. 18:37
  • 2
Crysencio Summerville

Update: 'Summerville mogelijk tóch tijdig hersteld voor Oranje-debuut in maart'

  • wo 11 maart, 15:01
  • 11 mrt. 15:01
  • 2
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sherida Spitse

Sherida Spitse
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 35 jaar (29 mei 1990)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Ajax
19
2
2023/2024
Ajax
22
4
2022/2023
Ajax
20
5
2021/2022
Ajax
24
2

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws