Ajax lijkt naast Sergio Arribas te grijpen: bod van 20 miljoen afgewezen

De komst van naar Ajax lijkt een moeilijk verhaal te gaan worden voor de Amsterdammers. Spaanse media melden deze week namelijk dat UD Almería een fors bod op de 24-jarige aanvallende middenvelder heeft afgewezen.

Diario AS maakte eind vorige maand melding van de interesse van Ajax in Arribas. De 24-jarige creatieveling kent een sterk seizoen in dienst van tweedivisionist Almería: in dertig officiële wedstrijden wist hij liefst zeventien doelpunten te maken en zeven assist te geven.

Artikel gaat verder onder video

“Jordi Cruijff, de nieuwe sportief directeur van Ajax na zijn periode bij Barcelona, kent de speler goed en wil hem graag inzetten als sleutelfiguur in de wederopbouw van Ajax”, zo schreef Diario AS.

Het lijkt echter onzeker dat Arribas financieel haalbaar is voor Ajax. De regionale krant La Voz de Almería meldt namelijk dat Almería een bod van liefst twintig miljoen euro van Sporting Portugal op de smaakmaker heeft afgewezen.

Almería aast dus op een hogere transfersom en de kans lijkt daarmee klein dat de komst van Arribas reëel is voor Ajax. Sportmarketeer Chris Woerts deed vorige maand in gesprek met FCUpdate nog een boekje open over de financieel weinig rooskleurige situatie van de Amsterdammers.