Aan de vooravond van zijn debuut als hoofdtrainer van Ajax, weerspreekt Óscar García dat hij in zijn trainersloopbaan zes keer is ontslagen. De Spanjaard spreekt in een interview met De Telegraaf van 'desinformatie' en bezweert dat hij enkel bij Celta de Vigo is weggestuurd.

De 52-jarige García heeft een indrukwekkend rijtje clubs op verschillende continenten achter zijn naam staan. Begonnen als jeugdtrainer bij FC Barcelona, was het Jordi Cruijff die hem in 2012 zijn eerste klus als hoofdcoach bezorgde, bij Maccabi Tel Aviv. Sindsdien werkte García in Engeland (Brighton & Hove Albion en Watford), Oostenrijk (Red Bull Salzburg), Frankrijk (Saint-Étienne en Stade Reims), Griekenland (Olympiakos), Spanje (Celta de Vigo), België (OH Leuven) en Mexico (Chivas).

Artikel gaat verder onder video

In februari van dit jaar haalde diezelfde Cruijff, in zijn tweede week als technisch directeur, García als opvolger van Willem Weijs naar Jong Ajax. Nog geen maand later 'promoveerde' hij na het ontslag van Fred Grim naar het eerste, morgen (zaterdag) debuteert García in het thuisduel met Sparta Rotterdam (21.00 uur) op de bank.

Als De Telegraaf García confronteert met zijn imago als 'clubhopper', reageert de trainer onverschillig. "De mening van anderen interesseert me niet. Ik ken de reden." Stoort het hem dan dat Nederlandse analisten op tv verkondigen dat hij al zes keer is ontslagen? "Dan is het goed dat ik nog geen Nederlands versta. Desinformatie kan ik niet voorkomen. Ik ben één keer weggestuurd. Bij Celta de Vigo, dat ik het jaar daarvoor in La Liga had gehouden, omdat ik niet overweg kon met de algemeen directeur. Alle andere keren dat ik het seizoen niet afmaakte, was om privéredenen", aldus García.

Eén van die privéredenen is de ziekte van zijn dochter Mariona, waaraan zij uiteindelijk op 21-jarige leeftijd zou overlijden. "Ze werd ziek op haar veertiende en leek na een operatie genezen, maar de ziekte kwam terug. Nu rust ze in vrede. Mijn andere dochters en ik weten dat niks ons ooit zal overkomen dat pijnlijker is. Dus vanaf nu kunnen we alles aan", zegt García.

García weerspreekt ook dat het bij zijn aanstelling bij Jong Ajax al de bedoeling was dat hij uiteindelijk zou doorschuiven naar Ajax 1. "Dat is niet waar. Als hoofdcoach zou ik niet willen dat iemand op mijn plek zou azen, dus zou ik dat bij een ander ook nooit doen." Over de duur van zijn hoofdtrainerschap - er wordt volop gespeculeerd dat er komende zomer wéér een nieuwe coach gaat komen - houdt García zich op de vlakte: "Mijn enige ambitie is elke volgende wedstrijd te winnen. Aan het einde van het seizoen zullen we zien wat er gebeurt.

Het belangrijkste voor García is dat Ajax, dat door de 3-1 nederlaag bij FC Groningen van afgelopen weekend is afgezakt naar de vijfde plaats, zich in de laatste acht wedstrijden van het seizoen alsnog weet te kwalificeren voor de Champions League. "Hopelijk kunnen we de tweede of derde plaats behalen, zodat deze club daarna weer kan terugkeren op de plek waar Ajax hoort. Door de jonge spelers te ontwikkelen hoop ik eraan bij te dragen dat Ajax volgend jaar weer kampioen kan worden en in de Champions League mag spelen.”