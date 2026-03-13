Hidde Jurjus is eigenlijk te goed voor de bank van FC Groningen

13 maart 2026, 21:55
Tijmen Gerritsen | Content Creator

PEC Zwolle en FC Groningen hebben vrijdagavond in een teleurstellend schouwspel met 1-1 gelijkgespeeld. De uitblinker in het MAC3PARK Stadion was Hidde Jurjus, de reservedoelman van FC Groningen. Een analyse.

Jurjus (32) mocht vrijdag onder de lat plaatsnemen vanwege een blessure bij Etienne Vaessen. Dit seizoen heeft hij al vaker laten zien dat dat geen straf is voor FC Groningen. Tijdens eerdere invalbeurten maakte hij al indruk. In de derby tegen sc Heerenveen, toen hij na een ultrakorte warming-up plotseling moest invallen, werd hij zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Interessant was dan ook hoe Jurjus het vrijdagavond in Zwolle er vanaf zou brengen, nu Vaessen mogelijk voor langere tijd afwezig is. Na negentig minuten is de conclusie helder: bij FC Groningen mag men de handen dichtknijpen met een reservedoelman als Jurjus. Hoewel hij aan de bal wat onzeker oogde, was hij op de lijn en in de lucht in topvorm. Tegelijkertijd roept zijn vorm ook een andere vraag op: blijft hij na dit seizoen wel actief bij de Trots van het Noorden?

De oud-doelman van Roda JC, PSV en De Graafschap hield zijn ploeg al vroeg op de been. FC Groningen maakte vrijdagavond geen al te beste indruk in Zwolle, maar Jurjus stond er wanneer het nodig was. Al na dertien minuten kon hij zich onderscheiden. Met zijn vingertoppen tikte hij een schot van Younes Namli uit de onderhoek. Een zeer knappe redding, want volledig zicht op de bal leek hij niet te hebben.

Amper vijf minuten later dook Koen Kostons oog in oog op met Jurjus. De doelman verkleinde zijn doel uitstekend en keerde de inzet van de spits met zijn voeten. Het zorgde ervoor dat FC Groningen zonder tegendoelpunt de rust opzocht.

In de tweede helft ging Jurjus verder waar hij was gebleven. In de 68ste minuut voorkwam hij een zeker lijkende treffer voor PEC Zwolle. Een scherp aangesneden vrije trap van Younes Namli werd door Odysseus Velanas vanaf vijf meter op doel geschoten. Jurjus bracht opnieuw redding.

Toch moest ook hij uiteindelijk capituleren. Namli dook op voor Jurjus, die de bal nog knap wist te keren, maar via de paal terug het veld in zag stuiteren. Kostons kon vervolgens voor een leeg doel de 1-0 binnenschuiven. FC Groningen reageerde echter direct en zette kort daarna de 1-1 op het scorebord.

De sterke wedstrijd van Jurjus ging daardoor niet verloren. De doelman voorkwam dat FC Groningen onderuit ging in Zwolle. Hij pakt niet voor het eerst punten voor de groen-witten, en dat met slechts zes wedstrijden in de benen. Welke Eredivisie-club slaat komende zomer toe bij de transfervrije doelman?

PEC - Groningen

PEC Zwolle
1 - 1
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Hidde Jurjus

Hidde Jurjus
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 32 jaar (9 feb. 1994)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
5
0
2024/2025
Groningen
2
0
2023/2024
Groningen
28
0
2022/2023
De Graafschap
37
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
26
0
37
9
Utrecht
26
7
35
10
Groningen
26
0
34
11
Fortuna
26
-9
32
12
Go Ahead
26
-4
29

