Kijkers van PSG - Bayern reageren woest op Ziggo Sport: ‘Bizar gewoon, vreselijk!’

Kijkers van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München hebben zich vlak voor de aftrap massaal beklaagd op social media. Aanleiding is het commentaar van Wytse van der Goot dat plots werd onderbroken bij Ziggo Sport.

PSG en Bayern spelen dinsdagavond in het Parc des Princes hun eerste duel in de halve finales van de Champions League. PSG schaarde zich bij de laatste vier door in de kwartfinales Liverpool te verslaan, terwijl Bayern zich ontdeed van Real Madrid.

Voetballiefhebbers wereldwijd keken reikhalzend uit naar de wedstrijd tussen de twee grootmachten, maar werden nog voordat de aftrap was verricht flink gefrustreerd door een groot aantal commercials dat achter elkaar werd afgespeeld op televisie. Daardoor was onder meer de toss tussen de twee aanvoerders niet te zien op televisie en werd Van der Goot zelfs middenin zijn verhaal onderbroken door een reclameblok.

Hoewel commercials inmiddels vaste kost zijn rondom en vlak voor wedstrijden in de Champions League, hebben deze toch voor ontzettend veel irritatie gezorgd bij veel kijkers thuis. “Geen toss in beeld, want Ziggo Sport moet weer reclame uitzenden. Vervolgens wordt eigen commentator Wytse van der Goot al pratend overruled door wederom reclame. Bizar gewoon, vre-se-lijk..”, schrijft een kijker woest op X.

Ook veel andere kijkers beklagen zich op X: