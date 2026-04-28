Dit is waarom PSG terecht een strafschop kreeg tegen Bayern München

Scheidsrechter Sandro Schärer eiste dinsdagavond in de slotfase van de eerste helft tussen Paris Saint-Germain en Bayern München een hoofdrol op, door een strafschop toe te kennen aan PSG. Dit is waarom de beslissing van de Zwitserse arbiter (waarschijnlijk) juist was.

Volg Paris Saint-Germain - Bayern München hier in ons liveblog!

PSG en Bayern maakten er dinsdagavond een waar spektakelstuk van in hun eerste halve finale in de Champions League. Beide teams leken met een 2-2 tussenstand te gaan rusten, maar in de blessuretijd van de eerste helft eiste Schärer een hoofdrol op.

Artikel gaat verder onder video

Schärer werd door VAR naar de zijkant geroepen, nadat Bayern-verdediger Alphonso Davies de bal van dichtbij op zijn arm geschoten kreeg. Op de beelden was te zien dat het leder de arm van Davies via diens been raakte, waardoor de beslissing van Schärer om de bal op de stip te leggen tot veel verontwaardiging bij veel kijkers leidde. Het buitenkansje werd vervolgens benut door Ousmane Dembélé, waardoor PSG met een 3-2 voorsprong aan de thee ging.

Waarom kende Schärer dan toch een strafschop toe aan PSG? Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat bal onvoldoende van richting veranderde, nadat deze van het been van Davies vertrok.

Dit is de spelregel bij een handsbal via het lichaam

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof duidde de spelregel in februari na het Eredivisie-duel tussen Fortuna Sittard – Excelsior. Van den Kerkhof kreeg toen veel kritiek, nadat hij een strafschop toekende aan Fortuna Sittard.

Excelsior-verdediger Casper Widell kreeg de bal toen op de arm na een inzet van dichtbij van Dimitris Limnios. Het besluit van Van den Kerkhof om de bal op te stip te leggen leidde toen tot veel boosheid, omdat de bal via het scheenbeen van Widell op diens arm belandde.

Van den Kerkhof legde na afloop in gesprek met verslaggever Teun de Boer van ESPN uit waarom het in zijn ogen de juiste beslissing was om een strafschop toe te kennen aan Fortuna Sittard, ondanks het feit dat de bal via het scheenbeen van Widell tegen diens arm belandde. “Wat je hier ziet is dat de rechterarm van de verdediger van Excelsior boven de schouder is. Dat maakt het al snel een strafbare handsbal. Het is een schot op doel: dat maakt het extra strafbaar”, zei de arbiter.

Van den Kerkhof legde vervolgens uit waarom het even duurde bij het VAR-scherm voordat hij uiteindelijk besloot de bal op de stip te leggen: “Waar ik voor het scherm nog overleg over heb met de VAR is: wat vinden we ervan dat de bal via het scheenbeen van de verdediger gaat? Vinden we dat nou strafuitsluiting? We hebben samen geconcludeerd dat dat niet zo is.”

“Met name omdat die bal amper van richting verandert”, vervolgde Van den Kerkhof. “Als die bal nou via het scheenbeen helemaal van richting verandert en daardoor ongelukkig op die arm komt: dat zijn situaties waarvan we nu eerder zeggen ‘daar willen we geen strafschoppen meer van zien’. Maar in dit geval verandert de bal amper van richting en komt hij op een arm die in een onnatuurlijke positie zit. Ja, dan is het dus een strafschop.”