'Wout Weghorst is al op huizenjacht: transfer naar topclub lonkt'

Voor lonkt mogelijk een transfer naar Benfica. De spits heeft een aflopend contract bij Ajax en kan dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Momenteel richt hij zich op zijn WK-deelname met het Nederlands elftal, maar op de achtergrond sluimert Portugese belangstelling.

De doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Mounir Boualin laat in een livestream van de podcast VersuZ weten dat hij ‘hardnekkige geluiden’ hoort over de interesse van Benfica. “Ze zouden op hem jagen. Wat ik hoor is dat Weghorst zelfs al huizen heeft bekeken in Portugal. Ik kan het nog niet hard maken. Maar het komt wel uit een hoek waarvan ik denk van.. Ik denk dat ze bij Benfica een bepaalde rol voor hem zien.”

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Eerder deze weet sprak Boualin ook bij FC Afkicken over de belangstelling uit Lissabon. “Ik hoor steeds hardnekkigere geluiden rondom hem en Benfica. Ja, echt waar. Ik zeg niet dat het rond is, maar die geluiden worden nu steeds hardnekkiger.”

Weghorst verwacht vertrek bij Ajax

Vorige maand zei Weghorst dat hij rekent op een vertrek bij Ajax. "Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk zijn het twee hele mooie jaren geweest. Vanuit de leiding is het een beetje open gelaten, het is nu natuurlijk heel onrustig binnen de club over de verdere toekomst. Dus dan denk je daar ook over na, je eigen toekomst. Dat gaan we zien”, zei de spits.

Na de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht in de play-offs om Europees voetbal liet Weghorst weten dat het waarschijnlijk zijn laatste optreden was voor Ajax. “Op dit moment is er niet iets wat er richting Amsterdam concreet speelt. Uiteindelijk zou het kunnen zijn dat het in de toekomst gaat veranderen, alleen vandaag de dag is mijn gevoel daarin dat het vandaag weleens de laatste keer heeft kunnen zijn, ja.”