PSV gewaarschuwd voor 'gigantisch onverantwoord bedrijfsrisico'

Mike Verweij vindt dat PSV snel akkoord moet gaan met het bod van Bayern München op Ismael Saibari, zo vertelt hij in Kick-off van De Telegraaf. De journalist denkt dat de Eindhovenaren een ‘gigantisch onverantwoord bedrijfsrisico’ lopen zodra ze pas ná het WK zaken doen.
Het Eindhovens Dagblad meldde donderdag dat Der Rekordmeister een bod van 53 miljoen euro inclusief bonussen had uitgebracht op Saibari. Het zou gaan om een vast bedrag van 48 miljoen euro en 5 miljoen euro aan bonussen. Mocht de deal doorgaan, dan wordt Saibari daarmee de duurste uitgaande transfer ooit voor PSV.
“Is dat nou een koopje voor Bayern München?”, vraagt Hein Keijser zich af. “Een fors bedrag, maar een mooi bedrag voor PSV. Ik denk dat PSV probeert de onderhandelingen nog iets te rekken om er meer uit te halen, maar uiteindelijk wel akkoord zal gaan met zulke bedragen. Het zou een recordtransfersom zijn en dat is niet verkeerd voor een speler van 25”, reageert Jeroen Kapteijns.
Verweij ‘mag hopen’ dat PSV akkoord gaat met het voorstel van Bayern München. “Het is natuurlijk een gigantisch onverantwoord bedrijfsrisico als je met zo’n bedrag niet akkoord zou gaan. Ik klop het even af, maar ook Saibari zou zwaar geblesseerd kunnen raken op het WK. Dit zijn bedragen die je als Nederlandse club niet kunt weigeren”, vindt de Ajax-volger.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.