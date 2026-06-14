Duitsland - Curaçao op tv en via livestream: zo kijk je gratis naar de WK-wedstrijd

Voor het Curaçao van Dick Advocaat gaat het WK beginnen. De openingswedstrijd is meteen een loodzware: Curaçao treedt in het NRG Stadium in Houston aan tegen Duitsland. In dit artikel lees je waar en hoe je Duitsland - Curaçao live en gratis kunt bekijken.

Duitsland - Curaçao op NPO1 en via livestream

Voor zowel Duitsland als Curaçao staat zondag het eerste optreden op het WK-programma. De wedstrijd begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via de kanalen van de NOS.

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Supporters kunnen het duel bekijken op NPO 1. Daarnaast is de wedstrijd ook gratis online te streamen via de livestream van de NOS, waardoor je het openingsduel van beide landen overal kunt volgen.

Ook is op FCUpdate een liveverslag van de wedstrijd te volgen.

Situatie in Groep E

Duitsland en Curaçao zijn ingedeeld in Groep E van het WK 2026. Ook Ecuador en Ivoorkust maken deel uit van deze poule.

Na het openingsduel wachten later in de groepsfase nog ontmoetingen met Ecuador en Ivoorkust, waardoor de strijd om de eerste plaatsen direct volop losbarst in Groep E.