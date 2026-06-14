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Rob Jetten meldt zich vlak voor wedstrijd van het Nederlands elftal

14 juni 2026, 17:31
Rob Jetten
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Rob Jetten kijkt uit naar de eerste WK-wedstrijd van Nederland. De premier bracht zondagochtend een bezoek aan de Marktweg in Den Haag en sprak daar met bewoners die verantwoordelijk zijn voor de indrukwekkende oranje versieringen in de straat.

Jetten spreekt Nederland toe in een video die hij deelt op sociale media. “Het WK voetbal is begonnen en de Oranjekoorts neemt lekker toe. Dat zien we onder andere hier op de Marktweg in de Haagse Schilderswijk. Misschien wel de allermooiste oranje straat van Nederland. Ik sprak net even met de bewoners die deze straat weer geweldig hebben versierd en die er de komende weken een heel mooi feest van gaan maken.”

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“Het is wel dubbel feest, want dit keer op het WK voetbal niet één maar twee landen van ons koninkrijk die deelnemen: Nederland en ook Curaçao. Go Blue Wave!”, wenst Jetten ook de ploieg van Dick Advocaat het beste toe. Om 19.00 uur opent Curaçao het WK tegen Duitsland en drie uur later wacht het duel tussen Nederland en Japan.

“En ik wil jullie allemaal de komende weken heel veel plezier wensen bij het kijken van die wedstrijden met familie, vrienden, buurtgenoten. Laten we er een heel mooi feestje van maken. En natuurlijk ook heel veel succes aan de selectie van Oranje. Vanavond de eerste wedstrijd, zet hem op!”, sluit Jetten af.

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