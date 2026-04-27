NAC Breda is een onderzoek gestart naar de transfer van en de rol die vader Pierre van Hooijdonk daarbij speelde, zo meldt Voetbal International. De commissaris zou technisch directeur Peter Maas hebben gepasseerd in de deal, waardoor NAC genoegen moest nemen met een transfervrij vertrek van de spits.

Van Hooijdonk junior kreeg het eind 2025 aan de stok met trainer Carl Hoefkens, omdat hij op steeds minder speeltijd kon rekenen bij NAC. “Nadat de spits op bezoek bij Sparta Rotterdam (1-0 nederlaag, red.) op 7 december op de bank was beland, is er wat geknapt bij hem”, klinkt het in VI. Van Hooijdonk was woest om zijn reserverol en botste daarover met Hoefkens. “Die is niet gediend van de kritiek op zijn keuzes.”

Het ‘kookpunt’ wordt bereikt na de laatste competitiewedstrijd van 2025, thuis tegen Telstar (0-1 verlies). Na de late treffer van de bezoekers brengt Hoefkens Van Hooijdonk in de ploeg, maar resultaat leverde dat niet op. “‘We zijn weg hier, we zijn weg hier’, roept zijn furieuze vader Pierre even later in de catacomben”, klinkt het. “Normaliter houdt een commissaris onafhankelijk toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen een onderneming. Niet in Breda. Het zorgt voor een giftige situatie, die Hoefkens liever kwijt dan rijk is. De scherven zijn dan al niet meer te lijmen.”

Nog in december is duidelijk dat Van Hooijdonk in de winter zou vertrekken bij NAC. De club besluit dat hij tot 20 januari gratis mag vertrekken; daarna zal de club een transfersom willen ontvangen. Het blijft lang stil rondom de spits, maar op 23 januari klopt Estrela Amadora aan na contact met makelaars die door NAC zijn ingeschakeld. “Daar groeit de moeilijkheidsgraad voor Van Hooijdonk senior”, schrijft clubwatcher Joost Blaauwhof. In de onderhandelingen zette NAC in op een transfervrij vertrek met een doorverkooppercentage. “De club benoemt expliciet dat de Nederlandse makelaar initiator is van de deal. Dat wordt in een gesprek met de persvoorlichter én algemeen directeur ook bevestigd aan VI.” NAC lijkt een kleine transfersom en een doorverkooppercentage te ontvangen voor Van Hooijdonk junior.

Door inmenging van Van Hooijdonk senior verandert de situatie echter. “Dan verliest Van Hooijdonk ook zijn onafhankelijkheid”, schrijft Blaauwhof. “De oud-spits geeft de tussenpersoon aan dat hij zijn nummer aan Estrela mag doorgeven.” Omdat het een transfer van zijn zoon betreft, is er echter sprake van belangenverstrengeling. “Hij is vanuit zijn rol juist verplicht om afstand te nemen. Dat gebeurt niet. Hij passeert Maas en neemt initiatief.” Van Hooijdonk heeft vervolgens een Portugese makelaar ingeschakeld, die de intermediair uit de deal verwijderde. Een financiële compensatie voor NAC bleek vervolgens niet nodig.

“Vanuit Estrela is het richting NAC na het contact met Van Hooijdonk senior doodstil”, gaat VI verder. De Portugese club meldt zich op 26 januari opnieuw bij de Bredanaars. Algemeen directeur Remco Oversier heeft besloten dat hij de strijd met Van Hooijdonk niet aangaat. “Maar hij wil nog een doorverkooppercentage aan de transfer toevoegen. Onmogelijk, meldt Estrela. ‘Want er is al een overeenkomst met de speler en zijn entourage.’ Het volledige budget is al verdeeld. Aan Van Hooijdonk en consorten. NAC kan geen kant op. De entourage van Van Hooijdonk heeft de transfer al georkestreerd.”

Doordat Van Hooijdonk junior uiteindelijk gratis vertrok uit Breda, was er amper geld om een vervanger aan te trekken en stevent de club nu hard af op degradatie uit de Eredivisie. “Ondertussen is er na vragen van VI een intern onderzoek gestart naar de transfer van Van Hooijdonk”, aldus het weekblad. “Om de integriteit van de betrokkenen te toetsen.” Oversier zette zijn handtekening onder de transfer na toestemming van de raad van commissarissen, waar Pierre van Hooijdonk als voetbaltechnische man de beslissende stem had. “Het onderzoek wordt geïnitieerd door het stichtingsbestuur, dat de aandelen van de certificaathouders beheert. Het zorgt voor een explosieve verstandhouding tussen de vader van de spits en de aandeelhouders. De investeerders voelen zich gepiepeld, bestolen en niet serieus genomen door de clubleiding.”