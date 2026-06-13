De Verenigde Staten zijn uitstekend begonnen aan het WK 2026. In Los Angeles was het gastland met 4-1 te sterk voor Paraguay, in een wedstrijd die werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Team USA maakte het verschil al voor rust, met twee doelpunten groeide uit tot man van de wedstrijd.

Bij de VS waren basisplaatsen weggelegd voor PSV'er Sergiño Dest (als rechtsbuiten) en zijn voormalig clubgenoot Malik Tillman. In de spits opteerde bondscoach Mauricio Pochettino voor Balogun, speler van AS Monaco, waardoor Ricardo Pepi genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Bij Paraguay bleek sterspeler Julio Enciso (RC Strasbourg) voldoende hersteld van de op het oog serieuze blessure die hij een week voor de start van het toernooi opliep in de uitzwaaiwedstrijd tegen Nicaragua. Hij begon dus 'gewoon' in de basis.

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Nadat beide landen in de openingsminuten een eerste kansje hadden gekregen, was het de VS dat het bal al vroeg opende. Na een een-tweetje tussen Weston McKennie en Christian Pulisic was het de Paraguayaanse middenvelder Damián Bobadilla die de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Orlando Gill werkte. Zo was het met nog maar zeven minuten op de klok al 1-0 voor het gastland. Paraguay wilde daarna wel op zoek naar een snel antwoord, maar de Amerikanen bleven het initiatief houden. Dest kreeg na een kwartier een grote kans om de voorsprong te verdubbelen, maar hij nam een pass van Balogun niet goed aan waardoor Gill redding kon brengen.

Direct na de drinkpauze dacht Balogun op aangeven van Tyler Adams voor de 2-0 te tekenen, maar na enkele seconden ging de vlag omhoog voor buitenspel en dus ging dat feestje niet door. Twee minuten later mocht de spits echter alsnog juichen. Pulisic werd op links diep gestuurd en legde de bal panklaar in de zestien, waar Balogun beheerst de 2-0 binnen kon schuiven. Op slag van rust had de spits vervolgens ook zijn tweede treffer van de avond te pakken. Gill was volstrekt kansloos op de uithaal in de kruising waarmee Balogun de ruststand op 3-0 bepaalde.

Pochettino liet Pulisic in de rust achter in de kleedkamer. Sebastian Berhalter, de zoon van voormalig Eredivisiespeler én oud-bondscoach Gregg Berhalter, was zijn vervanger. Makkelie zorgde kort na de start van de tweede helft voor frustratie bij de Amerikanen, toen hij aanvoerder Tim Ream geel gaf voor een vermeende overtreding op Miguel Almirón. De VAR greep echter in en riep de Nederlandse arbiter naar het scherm. Na het zien van de beelden annuleerde Makkelie de kaart van Ream, om er vervolgens wél eentje aan Almirón te tonen wegens 'simulatie', er was immers geen sprake van contact.

Of het door de wissel van Pulisic kwam valt niet te bewijzen, maar de aanvallen van de VS misten in het tweede bedrijf de scherpte die voor rust wél ten toon werd gespreid. Kon Paraguay daar dan van profiteren? Lange tijd niet. De Zuid-Amerikanen meldden zich wel sporadisch op de Amerikaanse helft, maar doelman Matt Freese werd nauwelijks op de proef gesteld.

Balogun slaagde er uiteindelijk niet in om zijn zijn WK-debuut op te luisteren met een hattrick. Twintig minuten voor tijd haalde Pochettino zijn spits samen met Dest naar de kant; om Pepi en Timothy Weah als vervangers binnen de lijnen te brengen. Direct daarna deed Paraguay vrijwel uit het niets wat terug. Na een lange bal van doelman Gill kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van invaller Maurício, die met een diagonaal schot voor de 3-1 tekende.

De eretreffer ten spijt wilde het in de slotfase niet alsnog spannend worden. De Amerikanen kregen in laatste kwartier nog een aantal kansjes om er nog een vierde treffer bij te prikken, maar die waren niet besteed aan onder meer Tillman (matig ingeschoten) en Pepi (over). Waar het Pepi dus niet lukte om op het scorebord te komen, was een andere invaller diep in blessuretijd wél trefzeker. Giovanni Reyna, de zoon van oud-international Claudio Reyna, bepaalde met een geplaatst schot in de verre hoek de eindstand op 4-1 in het voordeel van de Amerikanen.