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Geflopte Feyenoorder Cyle Larin bezorgt Canada een punt op het WK

12 juni 2026, 22:57
Cyle Larin
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Het leek helemaal mis te gaan voor Canada, maar oud-Feyenoorder Cyle Larin heeft ervoor gezorgd dat de openingswedstrijd in Toronto niet uitliep op een grote deceptie. De Canadezen, die sterker waren, speelden in een rommelig duel uiteindelijk met 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina.

Het duel tussen Canada en Bosnië-Herzegovina begon na de openingsceremonie met kansen aan beide kanten. Na drie minuten spelen was Bosnië-Herzegovina al dicht bij de openingstreffer. Amar Memic kon vanaf elf meter vrij uithalen, maar schoot de bal hoog over. Tien minuten later was het Jonathan David die namens Canada gevaar stichtte. Hij kreeg de bal zomaar voor zijn voeten in het strafschopgebied, maar er zat te weinig kracht achter zijn doelpoging.

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Even later brak Bosnië-Herzegovina de ban. Dat deed het uit een standaardsituatie. Een goede corner werd uitstekend verlengd door Sead Kolasinac, waarna Jovo Lukic de bal van dichtbij kon binnenkoppen: 0-1. Een vroege domper voor het gastland.

Vervolgens ging Bosnië-Herzegovina achterover leunen. De formatie van bondscoach Sergej Barbarez liet het initiatief aan Canada en probeerde er, zeker na de voorsprong, in de omschakeling uit te komen. Het initiatief lag gedurende de gehele wedstrijd bij Canada, maar veel deed de ploeg van Jesse Marsch daar niet mee. Grote kansen werden er in de eerste helft, op die vroege mogelijkheid voor David na, amper gecreëerd.

Tot minuut 52, toen Canada héél dichtbij de gelijkmaker was. Een enorme kans ontstond voor Richie Laryea na een fraaie aanval. Hij verschalkte de doelman, maar zag Kolasinac de bal vervolgens van de doellijn halen. De bal kwam op de lat terecht, waarna Bosnië-Herzegovina ternauwernood wist uit te verdedigen.

Het zat de Canadezen wat dat betreft ook echt niet mee in de openingswedstrijd. De thuisploeg drong wel degelijk aan, maar deed dat vaak iets te gehaast, waardoor het spel onrustig werd. De kansen die Canada vervolgens kreeg, werden niet benut.

Toch kreeg de ploeg van Marsch waar het recht op had. In de 78ste minuut kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Uitgerekend Cyle Larin, die afgelopen seizoen weinig indruk maakte bij Feyenoord, was op fraaie wijze trefzeker: 1-1. Een belangrijke treffer van de routinier, want daarna werd er niet meer gescoord in Toronto.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

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Canada - Bosnië-Herzeg.

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Cyle Larin

Cyle Larin
Southampton
Team: Southampton
Leeftijd: 31 jaar (17 apr. 1995)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Mallorca
0
0
2025/2026
Southampton
18
8
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Mallorca
32
7

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
1
0
1
2
Bosnië-Herzeg.
1
0
1
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

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