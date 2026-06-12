Van der Gijp tegen Driessen: 'Heb jij professionele hulp nodig?'

Valentijn Driessen straalt weinig optimisme uit vanuit Kansas City, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op het WK. De journalist geeft eerlijk toe dat hij zich afvraagt wat hij eigenlijk in de Verenigde Staten doet. Tot hilariteit van René van der Gijp.

Driessen belde samen met Noa Vahle in bij de uitzending van Vandaag Inside. In de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp gaf de journalist van De Telegraaf aan maar weinig vertrouwen te hebben in Oranje. "Dat wordt niets hoor, met het Nederlands elftal. De eerste ronde overleef je wel, maar daarna kunnen we de tickets gaan boeken."

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Driessen is zó negatief over de 'middelmatige voetballers' van Oranje dat Genee zich afvraagt of de verslaggever het eigenlijk wel naar zijn zin heeft in de Verenigde Staten. "Ik zat er gisteren over na te denken en dacht: wat doe ik hier eigenlijk? Je staat in een land waar je niet wil zijn en op een toernooi waar Nederland geen rol gaat spelen", reageert Driessen.

De gasten in de studio in Hilversum moeten lachen om de woorden van Driessen, onder wie Van der Gijp. "Moeten we nog professionele hulp erbij halen, of denk je dat het wel lukt?"