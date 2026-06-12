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Vandaag Inside krijgt geliefde gast terug: 'Dit zag niemand aankomen'

12 juni 2026, 17:17
Vandaag Inside met Wilfred Genee, Rene van der Gijp en Johan Derksen
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Goed nieuws voor Vandaag Inside: Albert Verlinde gaat na een periode van afwezigheid definitief terugkeren als gast bij het programma. Wilfred Genee en Johan Derksen reageren positief op het nieuws.

Verlinde maakte vrijdagochtend in het Algemeen Dagblad bekend dat hij na de zomer niet langer exclusief te zien is bij RTL, zoals nu het geval is. Daardoor mag hij ook weer aanschuiven bij de grote concurrent SBS6. "Ik doe de hele zomer nog niets, maar dit najaar zal ik dus op beide zenders (RTL en SBS 6, red.) te zien zijn. Bij Vandaag Inside praat je over van alles mee en dat zal ik ook heus bij Renze doen", aldus Verlinde.

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Daarmee keert Verlinde terug bij Vandaag Inside, dat hem vorig jaar leek kwijt te raken aan RTL. Nu het project RTL Tonight geen vervolg krijgt, ligt de weg naar SBS6 weer open. "Ik wilde weer gewoon naar Vandaag Inside kunnen gaan. Daar voel ik me goed."

In gesprek met De Telegraaf reageert presentator Wilfred Genee verheugd op het nieuws. "Ik was destijds een groot voorvechter om Albert in VI te krijgen. Dat pakte uiteindelijk uitstekend uit. Ik betreurde zijn vertrek en vind het goed om te horen dat hij weer terugkomt."

Ook Johan Derksen vindt het prettig dat Verlinde de weg naar Vandaag Inside weer heeft gevonden. Hij kon zijn overstap naar RTL destijds echter wel begrijpen. "Natuurlijk, het zou hypocriet zijn als ik zou zeggen dat ik dat niet snapte. Wij zijn immers ook voor het geld gegaan toen wij vanuit RTL naar Talpa gingen. Zo werkt het nou eenmaal, dat is niet onlogisch."

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