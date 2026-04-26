Live voetbal

NAC-trainer Hoefkens naar ziekenhuis na duel met Ajax

26 april 2026, 09:25   Bijgewerkt: 10:24
NAC Breda-trainer Carl Hoefkens
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

NAC Breda-trainer Carl Hoefkens heeft zich na het verloren duel met Ajax (0-2) moeten laten nakijken in het ziekenhuis. De Belg ontbrak na afloop bij de media en liet ook de persconferentie schieten.

De club gaf kort na de wedstrijd duidelijkheid over de situatie van de oefenmeester. “Hoofdtrainer Carl Hoefkens was na afloop fysiek niet in staat om voor de media te verschijnen. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan en maakt het op dit moment goed”, meldt NAC Breda via de eigen kanalen. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Op het veld kende NAC een lastige avond in het Rat Verlegh Stadion. Ajax besliste het duel al voor rust. Oscar Gloukh opende de score, waarna Mika Godts de eindstand op fraaie wijze bepaalde. De Belg dribbelde zich knap langs meerdere verdedigers en rondde oog in oog met de doelman koel af.

Voor NAC komt de nederlaag op een pijnlijk moment in de competitie. De club is verwikkeld in de strijd tegen degradatie en staat momenteel op een directe degradatieplek in de Eredivisie.

Voor NAC is het nu afwachten hoe het met Hoefkens gaat, terwijl de focus tegelijkertijd volledig op lijfsbehoud blijft liggen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NAC - Ajax

NAC Breda
0 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
31
-10
30
15
Volendam
30
-19
28
16
Excelsior
30
-20
28
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
30
-43
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws