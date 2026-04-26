NAC-trainer Hoefkens naar ziekenhuis na duel met Ajax

NAC Breda-trainer Carl Hoefkens heeft zich na het verloren duel met Ajax (0-2) moeten laten nakijken in het ziekenhuis. De Belg ontbrak na afloop bij de media en liet ook de persconferentie schieten.

De club gaf kort na de wedstrijd duidelijkheid over de situatie van de oefenmeester. “Hoofdtrainer Carl Hoefkens was na afloop fysiek niet in staat om voor de media te verschijnen. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan en maakt het op dit moment goed”, meldt NAC Breda via de eigen kanalen. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt.

Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan en maakt het op dit moment goed.#NACpraat — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) April 25, 2026

Op het veld kende NAC een lastige avond in het Rat Verlegh Stadion. Ajax besliste het duel al voor rust. Oscar Gloukh opende de score, waarna Mika Godts de eindstand op fraaie wijze bepaalde. De Belg dribbelde zich knap langs meerdere verdedigers en rondde oog in oog met de doelman koel af.

Voor NAC komt de nederlaag op een pijnlijk moment in de competitie. De club is verwikkeld in de strijd tegen degradatie en staat momenteel op een directe degradatieplek in de Eredivisie.

Voor NAC is het nu afwachten hoe het met Hoefkens gaat, terwijl de focus tegelijkertijd volledig op lijfsbehoud blijft liggen.