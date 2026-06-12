Livestream: zo kijk je gratis naar Verenigde Staten - Paraguay op het WK

Het WK is inmiddels begonnen en in de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de nationale ploeg van de Verenigde Staten het op tegen Paraguay. De wedstrijd in Los Angeles gaat om 03.00 uur van start. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel tussen de VS en Paraguay gratis kunt bekijken.

Gratis livestream WK-duel Verenigde Staten - Paraguay

De VS en Paraguay beginnen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het WK. Om 03.00 uur trappen beide landen af in Los Angeles. De wedstrijd in Groep D wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep D

Artikel gaat verder onder video

De VS en Paraguay zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep D. Daarin zullen beide landen het verder opnemen tegen Australië en Turkije. De VS en Paraguay stonden in het verleden liefst negen keer eerder tegenover elkaar. Vijf keer eindigde het in een overwinning voor de Noord-Amerikanen, twee keer trokken de Zuid-Amerikanen aan het langste eind en tweemaal kwam er geen winnaar. De laatste drie ontmoetingen eindigden allemaal in het voordeel van de VS.