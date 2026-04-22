Van een transfer naar Bayern München is voorlopig geen sprake voor . Transferjournalist Florian Plettenberg meldt woensdagavond dat de onderhandelingen stil liggen. Feyenoord zet hoog in en weigert te bewegen.

Volgens de journalist van Sky Sport verlopen de gesprekken tussen Bayern München en de Rotterdammers stroef. De clubleiding van Feyenoord vraagt simpelweg te veel, waardoor een doorbraak voorlopig uitblijft. De persoonlijke voorwaarden voor de negentienjarige rechtsback zouden geen enkel obstakel vormen. De speler zelf staat open voor de stap, maar de clubs komen er niet uit.

Feyenoord mikt op recordbedrag

De opstelling van Feyenoord komt niet uit de lucht vallen. In De Kuip wordt nadrukkelijk gerekend op een absolute topdeal rond Read. Eerder werd al duidelijk dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese mikt op een transfersom die de boeken in kan gaan.

Journalist Martijn Krabbendam schreef deze week: “Aan de bovenkant rekent Te Kloese op weer een recorddeal, zeker nu Manchester City zich heeft gemengd in de strijd om Givairo Read.” Die interesse van Manchester City hangt nog altijd boven de markt en geeft Feyenoord een sterke onderhandelingspositie.

Bayern schijnt bereid te zijn om zo’n dertig miljoen euro neer te leggen, maar de Rotterdammers lijken te mikken op meer. Dat verklaart ook waarom de Duitse topclub inmiddels voorzichtig doorschakelt en zich oriënteert op alternatieven. Anthony Gordon en Kennet Eichhorn worden daarbij genoemd.