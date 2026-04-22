Gesprekken tussen Feyenoord en Bayern München over Read zitten muurvast

22 april 2026, 20:52
Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena
Foto: © Imago/Realtimes
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Van een transfer naar Bayern München is voorlopig geen sprake voor Givairo Read. Transferjournalist Florian Plettenberg meldt woensdagavond dat de onderhandelingen stil liggen. Feyenoord zet hoog in en weigert te bewegen.

Volgens de journalist van Sky Sport verlopen de gesprekken tussen Bayern München en de Rotterdammers stroef. De clubleiding van Feyenoord vraagt simpelweg te veel, waardoor een doorbraak voorlopig uitblijft. De persoonlijke voorwaarden voor de negentienjarige rechtsback zouden geen enkel obstakel vormen. De speler zelf staat open voor de stap, maar de clubs komen er niet uit.

Feyenoord mikt op recordbedrag

De opstelling van Feyenoord komt niet uit de lucht vallen. In De Kuip wordt nadrukkelijk gerekend op een absolute topdeal rond Read. Eerder werd al duidelijk dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese mikt op een transfersom die de boeken in kan gaan.

Journalist Martijn Krabbendam schreef deze week: “Aan de bovenkant rekent Te Kloese op weer een recorddeal, zeker nu Manchester City zich heeft gemengd in de strijd om Givairo Read.” Die interesse van Manchester City hangt nog altijd boven de markt en geeft Feyenoord een sterke onderhandelingspositie.

Bayern schijnt bereid te zijn om zo’n dertig miljoen euro neer te leggen, maar de Rotterdammers lijken te mikken op meer. Dat verklaart ook waarom de Duitse topclub inmiddels voorzichtig doorschakelt en zich oriënteert op alternatieven. Anthony Gordon en Kennet Eichhorn worden daarbij genoemd.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

The all blacks
212 Reacties
1.101 Dagen lid
1.962 Likes
The all blacks
Snap ook niet wat Bayern in hem ziet.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
30
80
79
2
Dortmund
30
30
64
3
Leipzig
30
22
59
4
Stuttgart
30
20
56
5
Hoffenheim
30
15
54

