Sem van Duijn steelt de show: Telstar buigt achterstand om tegen Sparta

22 april 2026, 22:02   Bijgewerkt: 23:08
Anthony Correia
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Telstar heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de degradatiestrijd door Sparta met 4-1 te verslaan. Hoewel de Rotterdammers op voorsprong kwamen via oud-Telstarspeler Milan Zonneveld, was het AZ-huurling Sem van Duijn die de wedstrijd in het laatste kwartier volledig besliste met twee schitterende doelpunten.

De wedstrijd in Velsen-Zuid kwam moeizaam op gang. Het eerste kwartier gebeurde er weinig en lag het spel vaak stil door kleine overtredingen. Na een half uur was het uitgerekend Milan Zonneveld die de score opende voor Sparta. De spits, die vorig jaar nog voor Telstar speelde, kopte van dichtbij raak na een voorzet van Mitchell van Bergen 0-1.

Telstar liet zich niet gek maken en sloeg drie minuten later al terug. Jeff Hardeveld knikte de bal via de binnenkant van de paal binnen na een voorzet van Brouwer: 1-1.

De grote Sem van Duijn-show

Na de rust nam Telstar het heft in handen. In de 72e minuut was het moment van Sem van Duijn daar. De huurling van AZ nam de bal op snelheid aan met zijn bovenbeen, kapte twee verdedigers uit en schoot de bal prachtig in de korte hoek: 2-1. Sparta-keeper Joël Drommel was kansloos op de inzet van de jonge aanvaller.

Slechts zes minuten later besliste Van Duijn de wedstrijd definitief. Hij werd weggestuurd door Hatenboer en bleef oog in oog met Drommel ijskoud. Met een beheerst schot in de verre hoek tekende hij voor zijn tweede van de avond: 3-1.

Trainer Anthony Correia bracht in de 86e minuut twee nieuwe spelers in het veld: Soufiane Hetli en Jelani Seedorf. Dat was een gouden zet. Ze stonden nog maar twee minuten in het veld of het was al raak. Na een snelle actie van Hetli tikte Seedorf de bal simpel binnen voor de 4-1. Ook voor Seedorf was dit een speciaal moment. Net als Zonneveld en Brouwer scoorde hij namelijk tegen zijn oude club Sparta.

Met deze overwinning pakt Telstar drie broodnodige punten in de strijd tegen degradatie. Sparta Rotterdam daarentegen raakt verder achterop in de jacht op de play-off plekken.

De concurrenten van Telstar komen morgen en overmorgen nog in actie: Excelsior Rotterdam neemt het op tegen FC Utrecht, terwijl Heracles Almelo speelt tegen FC Volendam en NAC Breda het opneemt tegen AFC Ajax.

Telstar - Sparta

Telstar
4 - 1
Sparta Rotterdam
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Sem van Duijn

Sem van Duijn
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 22 jaar (18 mrt. 2004)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
0
0
2025/2026
Jong AZ
21
9
2024/2025
AZ
0
0
2024/2025
Jong AZ
22
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Fortuna
30
-11
36
13
PEC
30
-20
34
14
Telstar
31
-10
30
15
Volendam
30
-19
28
16
Excelsior
30
-20
28

