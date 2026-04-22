Telstar heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de degradatiestrijd door Sparta met 4-1 te verslaan. Hoewel de Rotterdammers op voorsprong kwamen via oud-Telstarspeler Milan Zonneveld, was het AZ-huurling die de wedstrijd in het laatste kwartier volledig besliste met twee schitterende doelpunten.

De wedstrijd in Velsen-Zuid kwam moeizaam op gang. Het eerste kwartier gebeurde er weinig en lag het spel vaak stil door kleine overtredingen. Na een half uur was het uitgerekend Milan Zonneveld die de score opende voor Sparta. De spits, die vorig jaar nog voor Telstar speelde, kopte van dichtbij raak na een voorzet van Mitchell van Bergen 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Telstar liet zich niet gek maken en sloeg drie minuten later al terug. Jeff Hardeveld knikte de bal via de binnenkant van de paal binnen na een voorzet van Brouwer: 1-1.

De grote Sem van Duijn-show

Na de rust nam Telstar het heft in handen. In de 72e minuut was het moment van Sem van Duijn daar. De huurling van AZ nam de bal op snelheid aan met zijn bovenbeen, kapte twee verdedigers uit en schoot de bal prachtig in de korte hoek: 2-1. Sparta-keeper Joël Drommel was kansloos op de inzet van de jonge aanvaller.

Slechts zes minuten later besliste Van Duijn de wedstrijd definitief. Hij werd weggestuurd door Hatenboer en bleef oog in oog met Drommel ijskoud. Met een beheerst schot in de verre hoek tekende hij voor zijn tweede van de avond: 3-1.

Trainer Anthony Correia bracht in de 86e minuut twee nieuwe spelers in het veld: Soufiane Hetli en Jelani Seedorf. Dat was een gouden zet. Ze stonden nog maar twee minuten in het veld of het was al raak. Na een snelle actie van Hetli tikte Seedorf de bal simpel binnen voor de 4-1. Ook voor Seedorf was dit een speciaal moment. Net als Zonneveld en Brouwer scoorde hij namelijk tegen zijn oude club Sparta.

Met deze overwinning pakt Telstar drie broodnodige punten in de strijd tegen degradatie. Sparta Rotterdam daarentegen raakt verder achterop in de jacht op de play-off plekken.

De concurrenten van Telstar komen morgen en overmorgen nog in actie: Excelsior Rotterdam neemt het op tegen FC Utrecht, terwijl Heracles Almelo speelt tegen FC Volendam en NAC Breda het opneemt tegen AFC Ajax.