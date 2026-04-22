Barcelona schrikt: Lamine Yamal gaat na penalty direct naar de grond

22 april 2026, 22:29   Bijgewerkt: 23:05
Lamine Yamal loopt een blessure op
Foto: © Ziggo Sport
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Lamine Yamal heeft zich woensdagavond geblesseerd in de competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Celta de Vigo. Direct nadat hij scoorde uit een penalty, ging de aanvaller geblesseerd naar het gras. Hij moest uiteindelijk vervangen worden.

Yamal schoof de strafschop in de rechterhoek in de veertigste minuut van de wedstrijd. Na het nemen van de penalty raakte hij geblesseerd, ogenschijnlijk aan zijn hamstring. Ploeggenoten ontfermden zich over het toptalent, dat in zijn prille carrière nog niet te maken heeft gehad met ernstige blessures. Het zal moeten blijken hoe serieus deze kwetsuur is en of bijvoorbeeld het WK in gevaar kan komen.

Yamal, die de 1-0 produceerde in Camp Nou, werd gewisseld voor Roony Bardghji. Zijn blessure leidde tot oponthoud, terwijl op de tribune ook sprake was van een medisch incident met een supporter. Uiteindelijk lag de wedstrijd daardoor een kleine twintig minuten stil.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Barcelona - Celta

Barcelona
21:30
Celta de Vigo
Vandaag om 21:30
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 18 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
27
15
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal
31
20
61
4
Atlético
32
18
57
5
Betis
32
8
49

