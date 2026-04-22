Barcelona schrikt: Lamine Yamal gaat na penalty direct naar de grond

heeft zich woensdagavond geblesseerd in de competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Celta de Vigo. Direct nadat hij scoorde uit een penalty, ging de aanvaller geblesseerd naar het gras. Hij moest uiteindelijk vervangen worden.

Yamal schoof de strafschop in de rechterhoek in de veertigste minuut van de wedstrijd. Na het nemen van de penalty raakte hij geblesseerd, ogenschijnlijk aan zijn hamstring. Ploeggenoten ontfermden zich over het toptalent, dat in zijn prille carrière nog niet te maken heeft gehad met ernstige blessures. Het zal moeten blijken hoe serieus deze kwetsuur is en of bijvoorbeeld het WK in gevaar kan komen.

Yamal, die de 1-0 produceerde in Camp Nou, werd gewisseld voor Roony Bardghji. Zijn blessure leidde tot oponthoud, terwijl op de tribune ook sprake was van een medisch incident met een supporter. Uiteindelijk lag de wedstrijd daardoor een kleine twintig minuten stil.