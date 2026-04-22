Paul Simonis lijkt de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam te worden. Volgens het Algemeen Dagblad is Simonis, die in het seizoen 2024/25 erg succesvol was bij Go Ahead Eagles, 'in grote lijnen rond over een meerjarig dienstverband'.

Simonis is clubloos na zijn ontslag bij VfL Wolfsburg in november 2025, maar zijn vertrek is nog niet volledig afgewikkeld. Zijn tot medio 2027 doorlopende contract moet formeel nog ontbonden worden. Dat is 'de laatste horde die moet worden genomen'; overeenstemming tussen Simonis en Wolfsburg wordt spoedig verwacht.

Zodoende staat hij voor een terugkeer in de Eredivisie. Voor Simonis is Sparta bovendien bekend terrein. In het verleden was hij al actief als jeugdtrainer bij de Rotterdamse club, voordat hij in 2020 vertrok.

Zijn definitieve doorbraak als hoofdtrainer beleefde hij bij Go Ahead Eagles, waar hij in het seizoen 2024/2025 de KNVB Beker wist te winnen. Dit succes leverde hem in juni vorig jaar een transfer op naar de Bundesliga. Bij Wolfsburg werd hij echter na enkele maanden alweer ontslagen. Na een reeks van zes nederlagen in zeven wedstrijden en een vroege uitschakeling in het bekertoernooi, viel het doek voor de oefenmeester.

Op Het Kasteel wordt hij de opvolger van Maurice Steijn. Begin maart werd officieel duidelijk dat Steijn zijn aflopende contract in Rotterdam niet gaat verlengen en de club aan het einde van het seizoen verlaat. Sindsdien is technisch directeur Gerard Nijkamp achter de schermen bezig met de zoektocht naar een geschikte opvolger.