Het Instagram-account van scheidsrechter Serdar Gözübüyük is sinds maandag buiten werking. Eén dag na de veelbesproken wedstrijd tussen NEC en Feyenoord (1-1) – waarin de leidsman NEC-verdediger Philippe Sandler géén rode kaart besloot te geven - is het niet meer mogelijk om het profiel van Gözübüyük te bekijken.

De topper om plek twee in de Eredivisie eindigde in een 1-1-gelijkspel, terwijl Feyenoord lang op weg leek naar een belangrijke zege. Gözübüyük speelde zondagmiddag een hoofdrol in De Goffert. In minuut 53 ging Ayase Ueda alleen op Gonzalo Crettaz af, waarna de Japanner werd gevloerd door Sandler. Ondanks inmenging van de videoscheidsrechter besloot Gözübüyük géén rode kaart te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Deze beslissing oogstte ontzettend veel kritiek. Direct na de wedstrijd staken Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther en trainer Robin van Persie hun mening niet onder stoelen of banken. Anel Ahmedhodzic en Luciano Valente reageerden even later via Instagram op de controversiële beslissing. Veel Feyenoord-spelers namen deze ‘trend’ over. Zo richtten onder meer Jordan Lotomba, Tsuyoshi Watanabe, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Gonçalo Borges en Thijs Kraaijeveld hun pijlen op Gözübüyük.

Inmiddels is te zien dat het account van de arbiter buiten werking is. Er is een kans dat de scheidsrechter veel negatieve reacties over zich heen heeft gekregen naar aanleiding van zijn omstreden beslissing. Het is niet bekend of het profiel van Gözübüyük in een later stadium weer online komt.