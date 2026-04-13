Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

13 april 2026, 16:40
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het Instagram-account van scheidsrechter Serdar Gözübüyük is sinds maandag buiten werking. Eén dag na de veelbesproken wedstrijd tussen NEC en Feyenoord (1-1) – waarin de leidsman NEC-verdediger Philippe Sandler géén rode kaart besloot te geven - is het niet meer mogelijk om het profiel van Gözübüyük te bekijken.

De topper om plek twee in de Eredivisie eindigde in een 1-1-gelijkspel, terwijl Feyenoord lang op weg leek naar een belangrijke zege. Gözübüyük speelde zondagmiddag een hoofdrol in De Goffert. In minuut 53 ging Ayase Ueda alleen op Gonzalo Crettaz af, waarna de Japanner werd gevloerd door Sandler. Ondanks inmenging van de videoscheidsrechter besloot Gözübüyük géén rode kaart te trekken.

Deze beslissing oogstte ontzettend veel kritiek. Direct na de wedstrijd staken Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther en trainer Robin van Persie hun mening niet onder stoelen of banken. Anel Ahmedhodzic en Luciano Valente reageerden even later via Instagram op de controversiële beslissing. Veel Feyenoord-spelers namen deze ‘trend’ over. Zo richtten onder meer Jordan Lotomba, Tsuyoshi Watanabe, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Gonçalo Borges en Thijs Kraaijeveld hun pijlen op Gözübüyük.

Inmiddels is te zien dat het account van de arbiter buiten werking is. Er is een kans dat de scheidsrechter veel negatieve reacties over zich heen heeft gekregen naar aanleiding van zijn omstreden beslissing. Het is niet bekend of het profiel van Gözübüyük in een later stadium weer online komt.

5 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
21
838 Reacties
158 Dagen lid
2.071 Likes
21
  • 5
    + 1
avatar

Hopenlijk zet hij zijn carrière ook maar op offline.

zebia
16 Reacties
1.294 Dagen lid
13 Likes
zebia
  • 1
    + 1
avatar

Ik heb van vorige week zo mijn mening over de extra speeltijd die hij gaf in 1ste helft en 2de helft. Dacht hij combineert de extra speeltijd van beide helften bij elkaar in 2de helft. Hij maakt echt rare besluiten man

Kicker
166 Reacties
639 Dagen lid
359 Likes
Kicker
  • 0
    + 1
avatar

Dit kon je wel verwachten van mensen die het niet eens zijn met je beslissingen. Hij was niet bezweken voor de druk van buitenaf om een beslissing te nemen die indruist tegen de spelregels. Dat is hem alleen maar te prijzen.

Hasi
226 Reacties
691 Dagen lid
794 Likes
Hasi
  • 0
    + 1
avatar

@Kicker ... Te prijzen, hij kan zijn fout toegeven, dat is te prijzen

12deman
884 Reacties
288 Dagen lid
747 Likes
12deman
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord had gewoon moeten scoren met Elshout en Mousa. Je roept het over jezelf af. Tegen NEC moet je gewoon 1 op 1spelen en erin beuken. Hopelijk begrijpen de overige clubs het na 30 wedstrijden eindelijk ook eens.

NEC - Feyenoord

N.E.C.
1 - 1
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

