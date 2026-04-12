Speelde Feyenoord anti-voetbal tegen NEC? 'Ze kwamen niet om te voetballen'

Feyenoord trok zondagmiddag alles uit de kast om de overwinning op bezoek bij NEC over de streep te trekken. De Rotterdamse club nam de nodige tijd en zorgde met het tijdrekken voor ergernis aan de kant van de Nijmegenaren. Speelde Feyenoord anti-voetbal in De Goffert? De hoofdrolspelers verschillen hierover van mening.

NEC-verdediger Philippe Sandler is na afloop van het gelijkspel (1-1) tegen de nummer twee van de Eredivisie heel duidelijk: "Feyenoord kwam hier niet om te voetballen. Dat hebben ze goed gedaan", stelt de centrumverdediger van NEC. "Gelukkig hebben we uiteindelijk toch nog een puntje, maar wij hebben het ook gewoon niet goed gedaan. Ik had wel meer van ons verwacht."

Zijn teamgenoot Tjaronn Chery viel het ook op hoe Feyenoord gedurende de hele wedstrijd probeerde het tempo uit het spel te halen. Het leverde een zuivere speeltijd van slechts 47 minuten op. Chery: "Slechts 47 minuten? Dat dacht ik al. Ze hebben veertig minuten op de grond gelegen en de wedstrijd doodgemaakt. Ik kan ze ook wel begrijpen, maar wij wilden gewoon graag drie punten."

Robin van Persie kijkt heel anders naar de situatie. Hij vindt het logisch dat zijn ploeg na de vroege voorsprong de tijd nam en kan zich dan ook niet vinden in de 'anti-voetbalspreekoren' vanuit het NEC-publiek: "Anti-voetbal? Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat ieder team in de geest van de wedstrijd speelt. Het is toch ook logisch dat wij af en toe onze tijd nemen? Daar zijn regels voor en daar hielden wij ons aan. Daar kun je volgens mij niets van zeggen."