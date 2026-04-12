Live voetbal 7

Speelde Feyenoord anti-voetbal tegen NEC? 'Ze kwamen niet om te voetballen'

12 april 2026, 19:34
Robin van Persie en Anti-voetbal
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord trok zondagmiddag alles uit de kast om de overwinning op bezoek bij NEC over de streep te trekken. De Rotterdamse club nam de nodige tijd en zorgde met het tijdrekken voor ergernis aan de kant van de Nijmegenaren. Speelde Feyenoord anti-voetbal in De Goffert? De hoofdrolspelers verschillen hierover van mening.

NEC-verdediger Philippe Sandler is na afloop van het gelijkspel (1-1) tegen de nummer twee van de Eredivisie heel duidelijk: "Feyenoord kwam hier niet om te voetballen. Dat hebben ze goed gedaan", stelt de centrumverdediger van NEC. "Gelukkig hebben we uiteindelijk toch nog een puntje, maar wij hebben het ook gewoon niet goed gedaan. Ik had wel meer van ons verwacht."

Artikel gaat verder onder video

Zijn teamgenoot Tjaronn Chery viel het ook op hoe Feyenoord gedurende de hele wedstrijd probeerde het tempo uit het spel te halen. Het leverde een zuivere speeltijd van slechts 47 minuten op. Chery: "Slechts 47 minuten? Dat dacht ik al. Ze hebben veertig minuten op de grond gelegen en de wedstrijd doodgemaakt. Ik kan ze ook wel begrijpen, maar wij wilden gewoon graag drie punten."

Robin van Persie kijkt heel anders naar de situatie. Hij vindt het logisch dat zijn ploeg na de vroege voorsprong de tijd nam en kan zich dan ook niet vinden in de 'anti-voetbalspreekoren' vanuit het NEC-publiek: "Anti-voetbal? Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat ieder team in de geest van de wedstrijd speelt. Het is toch ook logisch dat wij af en toe onze tijd nemen? Daar zijn regels voor en daar hielden wij ons aan. Daar kun je volgens mij niets van zeggen."

Vind jij dat Feyenoord anti-voetbal speelde tegen NEC?

Laden...
26 stemmen

➡️ Meer nieuws na NEC - Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
455 Reacties
1.095 Dagen lid
648 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat mogen ze toch zelf bepalen?

EduardvanderLinden14
2 Reacties
1.124 Dagen lid
3 Likes
EduardvanderLinden14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is op zn zuid europees dus anti voetbal nee.

12deman
877 Reacties
287 Dagen lid
741 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, op één na beste club van NL. Alles in eigen hand nu twee weken rust en dan thuis Groningen. Straks weer met Bos Read Trauner en Smal voor Kraaiveld Deijle Lotomba en Elshout Komt goed! Nec wordt derde en verliest de KNVB beker. Twente vierde Ajax 5 en AZ 6

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
455 Reacties
1.095 Dagen lid
648 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat mogen ze toch zelf bepalen?

EduardvanderLinden14
2 Reacties
1.124 Dagen lid
3 Likes
EduardvanderLinden14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is op zn zuid europees dus anti voetbal nee.

12deman
877 Reacties
287 Dagen lid
741 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, op één na beste club van NL. Alles in eigen hand nu twee weken rust en dan thuis Groningen. Straks weer met Bos Read Trauner en Smal voor Kraaiveld Deijle Lotomba en Elshout Komt goed! Nec wordt derde en verliest de KNVB beker. Twente vierde Ajax 5 en AZ 6

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Feyenoord

N.E.C.
1 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws