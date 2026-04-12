Teruglezen | Hoe Feyenoord wéér kostbare punten verspeelde tegen NEC

N.E.C. en Feyenoord spelen vanmiddag in het Goffertstadion een mogelijk cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben die plek - die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Champions League - nog altijd in handen, maar de voorsprong op de nummer drie uit Nijmegen is inmiddels geslonken tot één enkel punt. Houdt Feyenoord de tweede plaats vast, of gaat de stuntploeg van Dick Schreuder erop en erover? Om 14.30 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker N.E.C. - Feyenoord in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Feyenoord Sorteer op: Laatste Oudste 90+7' - Einde wedstrijd (1-1) Voor de derde week op rij weet Feyenoord niet te winnen. De strijd om plek twee ligt nog helemaal open. 90+7' - NEC op gelijke hoogte (1-1) BREAKING Önal geeft de bal op Ouaissa, hij geeft hem op zijn beurt met de borst mee naar Danilo en die maakt zijn misser goed met een doelpunt. 90+6' - Schot Feyenoord (0-1) Borges kruipt naar binnen aan de linkerkant en schiet. Zijn inzet wordt gekeerd maar beland voor de voeten van Sliti. De jonge aanvaller haalt uit, maar Crettaz reageert goed. 90+5' - Redding Wellenreuther (0-1) Een vrije trap van NEC kan worden verlengt door Nejasmic, de keeper van Feyenoord strekt zich uit en pakt hem. 🟨 90+4' - Geel voor Feyenoord (0-1) Targhalline verliest de bal, maakt een lichte overtreding, maar schiet dan de bal over de zijlijn. Hiervoor ontvangt hij een gele kaart. 🔄 90+3' - Dubbele wissel Feyenoord (0-1) Trauner maakt zijn rentree, hij vervangt Valente. Daarnaast moet Hadj-Moussa het veld ruimen voor Borges. 90+2' - Grote kans NEC (0-1) In eerste instantie is het Önal de het probeert van ver van buiten de zestien. De bal komt per ongeluk voor de voeten van Danilo, die alleen nog maar hoeft in te tikken. De aanvaller maakt veel te wild af en schiet de bal over, Feyenoord komt goed weg. 90' - Extra tijd tweede helft (0-1) De tweede helft gaat nog minimaal zeven minuten door, kan NEC nog wat terugdoen of trekt Feyenoord het over de streep? 89' - Serieuze kans NEC (0-1) Een voorzet kan niet lekker worden weggewerkt door de Rotterdamse defensie en komt voor de voeten van Ouaissa. Hij kan niet goed afdrukken en schiet de bal over. 🔄 88' - Dubbele wissel Feyenoord (0-1) Kraaijeveld en Ueda verlaten het veld voor St. Juste en Tengstedt. 87' - Wellenreuther plukt en duikt (0-1) Een voorzet op El Kachati wordt uit de lucht geplukt door Wellenreuther. De aanvaller raakt de keeper heel licht, maar hij gaat met veel theater naar de grond om wat extra tijd te winnen. 85' - Feyenoord houdt stand (0-1) Meerdere malen wordt Feyenoord diep teruggebracht op elke helft, maar elke aanval kan worden afgeweerd voor het een serieuze kans wordt. 🟨 83' - Geel voor Feyenoord (0-1) Een harde zaag van Moder op Önal om de aanval er uit te halen wordt bestraft met geel. 🔄 79' - Van den Elshout is klaar (0-1) Het debuut van de jonge speler zit er op, hij kan niet meer verder. Sliti is zijn vervanger. Laad meer