Teruglezen | Hoe Feyenoord wéér kostbare punten verspeelde tegen NEC

12 april 2026, 16:40   Bijgewerkt: 16:54
NEC - Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

N.E.C. en Feyenoord spelen vanmiddag in het Goffertstadion een mogelijk cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben die plek - die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Champions League - nog altijd in handen, maar de voorsprong op de nummer drie uit Nijmegen is inmiddels geslonken tot één enkel punt. Houdt Feyenoord de tweede plaats vast, of gaat de stuntploeg van Dick Schreuder erop en erover? Om 14.30 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker N.E.C. - Feyenoord in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Feyenoord

1u geleden

16:32

90+7' - Einde wedstrijd (1-1)

Voor de derde week op rij weet Feyenoord niet te winnen. De strijd om plek twee ligt nog helemaal open.

1u geleden

16:30

90+7' - NEC op gelijke hoogte (1-1)

Önal geeft de bal op Ouaissa, hij geeft hem op zijn beurt met de borst mee naar Danilo en die maakt zijn misser goed met een doelpunt.

1u geleden

16:29

90+6' - Schot Feyenoord (0-1)

Borges kruipt naar binnen aan de linkerkant en schiet. Zijn inzet wordt gekeerd maar beland voor de voeten van Sliti. De jonge aanvaller haalt uit, maar Crettaz reageert goed.

1u geleden

16:28

90+5' - Redding Wellenreuther (0-1)

Een vrije trap van NEC kan worden verlengt door Nejasmic, de keeper van Feyenoord strekt zich uit en pakt hem.

1u geleden

16:26

🟨 90+4' - Geel voor Feyenoord (0-1)

Targhalline verliest de bal, maakt een lichte overtreding, maar schiet dan de bal over de zijlijn. Hiervoor ontvangt hij een gele kaart.

1u geleden

16:25

🔄 90+3' - Dubbele wissel Feyenoord (0-1)

Trauner maakt zijn rentree, hij vervangt Valente. Daarnaast moet Hadj-Moussa het veld ruimen voor Borges.

1u geleden

16:24

90+2' - Grote kans NEC (0-1)

In eerste instantie is het Önal de het probeert van ver van buiten de zestien. De bal komt per ongeluk voor de voeten van Danilo, die alleen nog maar hoeft in te tikken. De aanvaller maakt veel te wild af en schiet de bal over, Feyenoord komt goed weg.

1u geleden

16:23

90' - Extra tijd tweede helft (0-1)

De tweede helft gaat nog minimaal zeven minuten door, kan NEC nog wat terugdoen of trekt Feyenoord het over de streep?

1u geleden

16:21

89' - Serieuze kans NEC (0-1)

Een voorzet kan niet lekker worden weggewerkt door de Rotterdamse defensie en komt voor de voeten van Ouaissa. Hij kan niet goed afdrukken en schiet de bal over.

1u geleden

16:20

🔄 88' - Dubbele wissel Feyenoord (0-1)

Kraaijeveld en Ueda verlaten het veld voor St. Juste en Tengstedt.

1u geleden

16:20

87' - Wellenreuther plukt en duikt (0-1)

Een voorzet op El Kachati wordt uit de lucht geplukt door Wellenreuther. De aanvaller raakt de keeper heel licht, maar hij gaat met veel theater naar de grond om wat extra tijd te winnen.

2u geleden

16:18

85' - Feyenoord houdt stand (0-1)

Meerdere malen wordt Feyenoord diep teruggebracht op elke helft, maar elke aanval kan worden afgeweerd voor het een serieuze kans wordt.

2u geleden

16:15

🟨 83' - Geel voor Feyenoord (0-1)

Een harde zaag van Moder op Önal om de aanval er uit te halen wordt bestraft met geel.

16:12

🔄 79' - Van den Elshout is klaar (0-1)

Het debuut van de jonge speler zit er op, hij kan niet meer verder. Sliti is zijn vervanger.

Kramer
Kramer
Vond het ook echt geen rood, als Robin het nog 10x bekijkt dan zal die zeker hetzelfde oordelen.

peterdejong1983
peterdejong1983
@Kramer, was hij erdoor? Waarschijnlijk ja, maar de bal was wel een stuk van z'n voet en buiten de 16. Dan is het geen ontnemen van een echte scoringskans want de doelman had nog kunnen ingrijpen (vanwege de bal afstand)

21
21
@Kramer tuurlijk vind jij het geen rood.

peterdejong1983
peterdejong1983
@21 bij hem is het logisch, maar ik kijk partijdig (en naturel, is iets echt zo ja of nee) en in dit geval was het helaas wel begrijpelijk

Henk Postulart
Henk Postulart
Leuke wedstrijd nec is de 2de helft beter dan Feyenoord

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Wat een schande deze scheidsrechter

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.835 Reacties
1.294 Dagen lid
19.610 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Vond het ook echt geen rood, als Robin het nog 10x bekijkt dan zal die zeker hetzelfde oordelen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
971 Reacties
1.294 Dagen lid
4.730 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Kramer, was hij erdoor? Waarschijnlijk ja, maar de bal was wel een stuk van z'n voet en buiten de 16. Dan is het geen ontnemen van een echte scoringskans want de doelman had nog kunnen ingrijpen (vanwege de bal afstand)

21
829 Reacties
157 Dagen lid
2.035 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer tuurlijk vind jij het geen rood.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
971 Reacties
1.294 Dagen lid
4.730 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 bij hem is het logisch, maar ik kijk partijdig (en naturel, is iets echt zo ja of nee) en in dit geval was het helaas wel begrijpelijk

Henk Postulart
146 Reacties
1.179 Dagen lid
963 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuke wedstrijd nec is de 2de helft beter dan Feyenoord

Vriendje Stokvis
1.849 Reacties
570 Dagen lid
8.899 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een schande deze scheidsrechter

NEC - Feyenoord

N.E.C.
1 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

