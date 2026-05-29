Live voetbal

'PSV-keeper Matej Kovár in beeld bij Italiaanse grootmacht'

29 mei 2026, 22:58
Matej Kovar, de Tsjechische keeper van PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Matej Kovár staat in de belangstelling van Napoli, zo melden Italiaanse media. De 26-jarige keeper werd gedurende het voorbije seizoen definitief door PSV overgenomen van Bayer Leverkusen en gaat komende zomer met Tsjechië naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

PSV nam Kovár afgelopen zomer in eerste instantie op huurbasis over van Leverkusen. De doelman won in de voorbereiding de concurrentiestrijd onder de lat van mede-aanwinst Nick Olij en zou zijn plek het hele seizoen niet meer afstaan. In januari besloten de Eindhovenaren de koopoptie in de huurovereenkomst dan ook te lichten, waarop Kovár een contract tot medio 2030 ondertekende.

Artikel gaat verder onder video

Met Kovár onder de lat boekte PSV in oktober vorig jaar een klinkende 6-2 zege op Napoli in de competitiefase van de Champions League. Uiteindelijk kwam de Tsjech in zijn debuutjaar tot 44 optredens namens de Eindhovenaren, waarin hij acht keer de nul hield en aan het eind van de rit beslag legde op de landstitel.

Of Kovár zich in het onderlinge duel in de kijker heeft gespeeld bij Napoli wordt niet duidelijk, maar de krant Corriere dello Sport schrijft dat de doelman op de radar van de Italiaanse topclub is verschenen. Of Napoli daadwerkelijk actie onderneemt zal vooral afhangen van de huidige keepers in de selectie, Alex Meret en Vanja Milinkovic-Savic. Pas als één of beiden vertrekken, zou de club door willen pakken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 19
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

  • vr 15 mei, 20:31
  • 15 mei 20:31
  • 13
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Matej Kovár

Matej Kovár
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (17 mei 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
31
0
2024/2025
Leverkusen
5
0
2023/2024
Leverkusen
1
0
2023/2024
Man Utd
0
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
38
54
87
2
Napoli
38
22
76
3
Roma
38
28
73
4
Como
38
36
71
5
Milan
38
18
70

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws