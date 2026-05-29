'PSV-keeper Matej Kovár in beeld bij Italiaanse grootmacht'

staat in de belangstelling van Napoli, zo melden Italiaanse media. De 26-jarige keeper werd gedurende het voorbije seizoen definitief door PSV overgenomen van Bayer Leverkusen en gaat komende zomer met Tsjechië naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

PSV nam Kovár afgelopen zomer in eerste instantie op huurbasis over van Leverkusen. De doelman won in de voorbereiding de concurrentiestrijd onder de lat van mede-aanwinst Nick Olij en zou zijn plek het hele seizoen niet meer afstaan. In januari besloten de Eindhovenaren de koopoptie in de huurovereenkomst dan ook te lichten, waarop Kovár een contract tot medio 2030 ondertekende.

Met Kovár onder de lat boekte PSV in oktober vorig jaar een klinkende 6-2 zege op Napoli in de competitiefase van de Champions League. Uiteindelijk kwam de Tsjech in zijn debuutjaar tot 44 optredens namens de Eindhovenaren, waarin hij acht keer de nul hield en aan het eind van de rit beslag legde op de landstitel.

Of Kovár zich in het onderlinge duel in de kijker heeft gespeeld bij Napoli wordt niet duidelijk, maar de krant Corriere dello Sport schrijft dat de doelman op de radar van de Italiaanse topclub is verschenen. Of Napoli daadwerkelijk actie onderneemt zal vooral afhangen van de huidige keepers in de selectie, Alex Meret en Vanja Milinkovic-Savic. Pas als één of beiden vertrekken, zou de club door willen pakken.