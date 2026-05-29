'Raheem Sterling gearresteerd na crash met Lamborghini'

is in Engeland gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van drugs, zo meldt The Sun. De 31-jarige speler, die de afgelopen maanden actief was bij Feyenoord, zou met zijn Lamborghini tegen de vangrail zijn gecrasht op de snelweg.

Sterling zou donderdagochtend om 9.00 uur 's ochtends staande gehouden zijn op de M3, ter hoogte van Hampshire. Nadat hij met zijn Lamborghini betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval, waarbij hij dus de vangrail raakte, besloot de politie hem volgens de tabloid in te rekenen.

Artikel gaat verder onder video

Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, het in bezit hebben van een drug in de klasse-C (waaronder pijnstillers, kalmeringstabletten, steroïden maar ook zaken als lachgas vallen) en het weigeren van het afleggen van een ademtest. De voetballer zou inmiddels weer op borgtocht zijn vrijgelaten.

Bronnen rond Sterling laten aan The Sun weten dat de 82-voudig Engels international 'worstelde met zichzelf'.