'Raheem Sterling gearresteerd na crash met Lamborghini'

29 mei 2026, 23:04   Bijgewerkt: 23:10
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Raheem Sterling is in Engeland gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van drugs, zo meldt The Sun. De 31-jarige speler, die de afgelopen maanden actief was bij Feyenoord, zou met zijn Lamborghini tegen de vangrail zijn gecrasht op de snelweg.

Sterling zou donderdagochtend om 9.00 uur 's ochtends staande gehouden zijn op de M3, ter hoogte van Hampshire. Nadat hij met zijn Lamborghini betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval, waarbij hij dus de vangrail raakte, besloot de politie hem volgens de tabloid in te rekenen.

Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, het in bezit hebben van een drug in de klasse-C (waaronder pijnstillers, kalmeringstabletten, steroïden maar ook zaken als lachgas vallen) en het weigeren van het afleggen van een ademtest. De voetballer zou inmiddels weer op borgtocht zijn vrijgelaten.

Bronnen rond Sterling laten aan The Sun weten dat de 82-voudig Engels international 'worstelde met zichzelf'.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Raheem Sterling

Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

