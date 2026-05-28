‘Dévy Rigaux denkt aan Roggerio Nyakossi als eerste versterking voor Feyenoord’

28 mei 2026, 12:02
Dévy Rigaux
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord heeft Roggerio Nyakossi op het oog om de selectie te versterken, zo meldt Foot Mercato. De boomlange centrumverdediger staat momenteel onder contract bij OH Leuven, maar Olympique Marseille heeft een terugkoopclausule.

Marseille betaalde in de zomer van 2022 een bedrag van twee miljoen euro aan het Zwitserse Servette om Nyakossi in te lijven, maar tot een doorbraak in Zuid-Frankrijk kwam het nooit. De club liet hem begin 2025 naar OH Leuven vertrekken, maar bedong hierbij wel een terugkoopoptie, aldus Foot Mercato.

De 22-jarige centrumverdediger maakte indruk in België, waar hij met name in de laatste maanden van het seizoen een vaste waarde was in de basis bij Leuven. De Zwitser zou nu op veel interesse vanuit Europese clubs kunnen rekenen. Nyakossi heeft nog een contract tot medio 2027 in België, maar Leuven is niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken: de club wil namelijk zo’n acht miljoen euro voor hem ontvangen.

Volgens Foot Mercato zou onder meer Feyenoord, waar de Belg Dévy Rigaux komende week begint als technisch directeur, interesse hebben in de verdediger. De Rotterdammers zouden daarin echter concurreren met onder meer FC Augsburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, Werder Bremen, Everton en Ipswich Town. Een terugkeer naar Frankrijk ligt volgens de website echter het meest voor de hand. Naast Marseille, dat een acceptabel bod op Nyakossi dus mag evenaren om hem in te lijven, zouden ook RC Strasbourg en Olympique Lyon hem volgen.

Roggerio Nyakossi

Roggerio Nyakossi
Oud-Heverlee Leuven
Team: OHL
Leeftijd: 22 jaar (13 jan. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
OHL
27
4
2024/2025
O Marseille II
8
0
2024/2025
Marseille
0
0
2024/2025
OHL
5
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

