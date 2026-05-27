Feyenoord presenteert opvolger Etiënne Reijnen in technische staf

Feyenoord heeft de komst van Said Bakkati bevestigd. De assistent-trainer gaat op 1 juli aan de slag in De Kuip en treedt toe tot de technische staf van Robin van Persie. Hij wordt de opvolger van Etiënne Reijnen, wiens contract deze zomer afloopt.

Bakkati was afgelopen seizoen assistent van Maurice Steijn bij Sparta Rotterdam, terwijl hij ook Michael Reiziger bijstaat bij Jong Oranje. Deze zomer maakt hij de overstap naar Rotterdam-Zuid, waar de oud-back een contract voor drie seizoenen heeft getekend. Zijn dienstverband bij Jong Oranje maakt hij nog wel af tot het einde van zijn contract, dat loopt tot het einde van de kwalificatiecyclus begin oktober.

Bakkati wordt bij Feyenoord de opvolger van Reijnen. De huidige assistent van Van Persie beschikt over een aflopend contract en de club bevestigt dat hij deze zomer vertrekt uit Rotterdam. Reijnen werd de afgelopen tijd regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Engeland, waar Arne Slot hem graag aan zijn staf wil toevoegen.

“Ik vind het heel mooi om terug te keren bij Feyenoord”, laat Bakkati weten op de clubwebsite. Eerder was hij in 2019/20 al werkzaam bij de Rotterdammers, toen hij als assistent van Jaap Stam overkwam van PEC Zwolle. “Ik heb de club in de jaren na mijn eerste periode hier op elk vlak grote stappen zien maken. Ik ben trots dat ik nu deel mag uitmaken van de volgende fase die de club ingaat en kan niet wachten om aan de slag te gaan.”