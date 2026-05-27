Vormer waarschuwt Rigaux: ‘Als het niet lukt, krijg je het wel voor je kiezen’

De aanstelling van Dévy Rigaux bij Feyenoord heeft in België en Nederland voor positieve reacties gezorgd. De 38-jarige Belg komt over van Club Brugge, waar hij de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor het technische beleid en uitgroeide tot een van de meest invloedrijke figuren binnen de club.

Ook oud-Feyenoorder en voormalig Club Brugge-speler Ruud Vormer is onder de indruk van de stap die de Rotterdammers hebben gezet. In gesprek met De Telegraaf geeft hij aan dat Feyenoord een bestuurder binnenhaalt met veel kwaliteiten én de juiste mentaliteit voor een topclub. “Ik vind het heel knap dat Feyenoord hem heeft kunnen losweken bij Club Brugge, want hij is echt een topper,” zegt Vormer. “Hij heeft het daar geweldig gedaan en gewerkt op heel hoog niveau. Het is bijzonder dat hij deze stap maakt, maar ook goed dat hij uit zijn comfort zone stapt.”

Rigaux werkte zich bij Club Brugge op van teammanager tot technisch eindverantwoordelijke en stond daar aan de basis van een periode waarin de club zowel sportief als financieel groeide. Onder zijn beleid werden onder meer grote transfers gerealiseerd, met tientallen miljoenen euro’s aan uitgaande transfers. Zo werden spelers als Ardon Jashari (36 miljoen euro naar AC Milan), Maxim De Cuyper (20 miljoen naar Brighton) en Antonio Nusa (21 miljoen naar RB Leipzig) voor forse bedragen verkocht. Volgens Vormer is dat precies het profiel dat Feyenoord ook zoekt. “Dat is ook wat Feyenoord doet: talenten ontdekken, ontwikkelen en weer verkopen,” legt hij uit.

Toch is het vooral een andere uitspraak van Vormer die opvalt. De voormalig middenvelder kent Feyenoord goed en schetst hoe zwaar de functie in Rotterdam kan zijn, zeker op directieniveau. “Ik heb hem gezegd dat Feyenoord een fantastische club is om voor te werken met het Legioen en De Kuip, maar het is wel een club met een harde cultuur. Als je het op de rails krijgt ben je de koning, maar als het niet lukt, dan krijg je het wel voor je kiezen.” Die combinatie van druk en mogelijkheden maakt Feyenoord volgens Vormer juist een unieke club voor iemand als Rigaux, die bij Club Brugge al liet zien niet bang te zijn voor stevige beslissingen.

Zo werd daar eerder dit seizoen nog ingegrepen met het ontslag van trainer Nicky Hayen, die plaats moest maken voor Ivan Leko. Een beslissing die uiteindelijk leidde tot een landstitel. “Zo’n moeilijke beslissing hoort ook bij deze functie,” zegt Vormer. “Ze waren niet helemaal tevreden over de drive, en uiteindelijk heeft dat wel resultaat opgeleverd. In de top telt uiteindelijk alleen het resultaat.”